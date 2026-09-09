高金素梅陳姓助理接觸張俊傑 涉藏匿人犯5萬元交保、限制住居

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」張俊傑疑破壞設備棄保潛逃通緝中。台北地檢署昨指揮警方搜索張住處、女兒雲雅舜住處及立院同事、高金助理陳俊瑋住處，並拘提陳到案，今新店警分局將陳移送北檢複訊，檢察官命5萬元交保、限制住居。

張俊傑在「高金素梅案」被視為角色關鍵，是全案24名被告中唯一羈押禁見者，檢方曾聲請續押，理由是張15年來從海外匯回超過1.2億元，具有兩岸往來背景，經濟條件佳。移審庭法官並未押人，裁定1000萬元交保施以電子手鐶科控。

不料，9月6日深夜，法院接獲系統警示，張的電子手鐶電量異常偏低，經多次聯繫未果，承審法官獲報，率法警與警方直奔大安森林公園搜索，在草叢尋獲被砸爛的手鐶殘骸，張疑破壞設備棄保潛逃。台北地院法官9月7日發布通緝，期限至2059年1月21日，並發函張的劉姓具保人9月10日前將張俊傑帶到法院，否則將沒入保證金。

檢警專案小組掌握，張俊傑9月6日逃亡前，疑似接觸聯繫關係良好的立院同事陳俊瑋，疑似交付可疑物品。北檢緊急向法院請票，9月8日發動搜索，依藏匿人犯、毀損公物等罪嫌，指揮警方兵分3路搜索張俊傑的住處、張的女兒雲雅舜（證人）住處、陳俊瑋住處，並拘提陳俊瑋到案，9月9日專案小組搜索陳的立院辦公室位置。

今中午新店警分局將陳移送北檢複訊，稍早檢察官於北檢第三辦公室複訊，釐清陳是否協助張逃亡，訊後再由警方戒護陳抵達北檢採取強制處分，檢察官命陳5萬元交保，限制住居。

高金素梅被控涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物、詐欺取財罪，並違反醫療器材管理法，公費助理薪資、加班費不法所得為787萬元，檢方具體求處12年6月以上徒刑，全案由台北地院行準備程序，高金素梅預計等10月27日出庭。