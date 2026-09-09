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獨／國稅局高官貪汙延燒！再傳2會計師到案 追逃稅「隱形富豪」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

財政部中區國稅局貪汙弊案持續延燒，台中地檢署連續6波搜索已將王姓簡任稽核，及李姓、林姓會計師聲押獲准，追查王利用職權替民眾逃稅，預計近日將依違背職務收受賄賂等罪嫌起訴，中檢昨再傳訊2名會計師到案，依證人身分訊畢後請回，同步釐清多名「隱形富豪」逃稅手法。

中檢5月27日起連續6波搜索，將王男及其妻子、3名會計師及13名納稅義務人，一共18人列被告，依貪汙等罪嫌將王男、林姓及李姓會計師向法院聲押獲准，施姓會計師200萬元交保。

中區國稅局王姓簡任稽核責審查二科，包括綜合所得稅、遺產稅及贈與稅，位階僅次正副局長、主秘，原預計2個月內將退休，隨即遭檢方搜索；貪汙案爆發後，中區國稅局表示，予以王男停職，並撤回其退休案，將依涉案情節及具體事證，開考績會嚴懲。

檢調監控王男多年，查出多名納稅義務人、業者等，為逃稅、避稅，涉嫌透過會計師做成數字更「漂亮」的帳目，再找上王男溝通、協調，由王做出對民眾有利的認定，並指示底下不知情的稅務員作業，讓對方達到減少課稅目的。

據了解，透過關係找上王男的多名納稅義務人，因年收入達巨額、財力豐厚，形同「隱形富豪」，但依法課徵稅額高昂，卻為了想逃稅、避稅，才透過會計師找上中區國稅局。

檢方連續多波搜索已掌握核心犯罪事實，為進一步釐清金流、被告收賄及行賄手段，上周至今仍緊鑼密鼓傳喚相關人，昨再約談2名會計師到案，訊後以證人身分請回。

全案中檢近日將偵查終結，不排除依貪汙違背職務收受賄賂等罪嫌起訴王姓簡任稽核等人，預計將是中檢首宗起訴後將由國民法官審理的貪汙案。

財政部中區國稅局。聯合報系資料照
財政部中區國稅局。聯合報系資料照

國稅局 會計師 貪汙 富豪

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