沒帶課本被喻「老鼠屎」…檢上訴控私大教師挾怨辱生 今獲無罪確定－

台中市李姓大學教師去年不滿學生沒帶指定課本，當下說「不要這樣幾顆老鼠屎壞了一鍋粥」，引發朱姓兄弟提告，李男承認發言，但否認有意侮辱；台中地院認為是針對學習態度評論，判公然侮辱無罪。檢方上訴指，師生早有嫌隙，教師藉機攻擊人格，台中高分院審結，判無罪確定。

判決指出，李男在私立大學財經法律系教授刑事訴訟法，2025年2月25日下午3時許授課時，發現包含朱姓兄弟在內的學生未攜帶指定教科書，說出「有些同學上課還是很認真，不要這樣幾顆老鼠屎壞了一鍋粥」。

朱姓兄弟認為遭到羞辱，檢方認定言論足以貶損兩人人格及社會評價，依公然侮辱罪起訴李男。

台中地院認為，不能抽離發言脈絡，僅憑「老鼠屎」就認定犯罪，俗語意在提醒少數人不要影響認真上課者，評論的是未帶課本的行為與學習態度，非單純貶抑學生人格。言詞雖刻薄，仍難認以損害名譽為主要目的，因此判決無罪。

檢方上訴主張，該對學生兄弟檔，曾在民法課提出不同見解，遭李男敵視，後又被諷只會考試是法匠；校方調查也認定霸凌，李男不以勸導或成績處理，反因私怨辱罵，原審忽略背景。

台中高分院指出，校方原措施因程序保障不周已撤銷，需補正重審，其餘指控不在起訴範圍，也無證據證明與本案相關。當天有4名學生未帶課本，發言並非只針對兄弟，尚難認逾一般人合理忍受範圍。檢方未提出足以證明犯罪的積極證據，原審無罪認定並無違誤，駁回上訴，全案確定。