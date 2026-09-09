超商店員開小額發票中9張擔心被調查 分用4名客人遺失身分證領獎觸法

在超商工作的魏姓女子以大量小額商品交易，開立發票給來消費的朋友，其中9張中獎共3000元。她擔心中獎次數太多恐被調查，冒用店內4名客人遺失的身分證分別兌獎。法官審理後，依偽造文書罪判刑2月， 緩刑2年，並應支付公庫3000元。

判決指出，魏姓女子藉在超商工作之便，去年3、4月間讓李姓友人以大量小額商品完成交易，再將開立的發票存入電子發票載具，提高當期發票中獎機率。

去年5月25日開獎後，這批發票共中9張，獎金合計3000元，同年6月6日起開放領獎金。李男隔天就帶著中獎發票到魏女工作的超商，表示急需用錢，央求魏女先兌獎。

魏女同情李男處境，先自掏腰包將發票獎金3000元交給李男。到了6月6日領獎日她要兌領時，擔心恐因自己中獎次數太多，遭國稅局調查，便用謝女等4名顧客遺失在店內的身分證，偽簽4人簽名兌獎。

其中1名顧客接獲財政部國稅局通知，察覺遺失的身分證遭冒用領取中獎發票。警方接獲報案，通知魏女等人製作筆錄後，將全案函送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定魏女涉犯刑法行使偽造私文書罪嫌，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後指出，魏女冒用他人遺失的身分證兌領統一發票獎金，損害被害人權益，以及國稅局統一發票管理正確性暨內政部身分證管理正確性。考量犯後態度，以及協助經濟弱勢友人，等不及兌領日兌獎，故先墊付犯罪動機等生活情狀，判刑2月，得易科罰金6萬元。

法官認為，魏女未曾因故意犯罪遭判刑，堪認一時失慮犯法，且犯後坦承犯行，經偵審及科刑教訓應知警惕，無再犯之虞，宣告緩刑2年。為讓魏女心生警惕，提升守法意識，命她在判決確定之日起1年內，應向公庫支付3000元。