快訊

你名字中有「這64字」嗎？命理師：投資運勢一路旺到年底

名醫陳世瑀貪汙判6年不斷暫緩執行拖2年 人間蒸發新北檢發布通緝

曾誇陳時中好酒量！醫師陳世瑀貪汙判6年定讞跑了 法院沒入10萬保證金

聽新聞
0:00 / 0:00

超商店員開小額發票中9張擔心被調查 分用4名客人遺失身分證領獎觸法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

超商工作的魏姓女子以大量小額商品交易，開立發票給來消費的朋友，其中9張中獎共3000元。她擔心中獎次數太多恐被調查，冒用店內4名客人遺失的身分證分別兌獎。法官審理後，依偽造文書罪判刑2月， 緩刑2年，並應支付公庫3000元。

判決指出，魏姓女子藉在超商工作之便，去年3、4月間讓李姓友人以大量小額商品完成交易，再將開立的發票存入電子發票載具，提高當期發票中獎機率。

去年5月25日開獎後，這批發票共中9張，獎金合計3000元，同年6月6日起開放領獎金。李男隔天就帶著中獎發票到魏女工作的超商，表示急需用錢，央求魏女先兌獎。

魏女同情李男處境，先自掏腰包將發票獎金3000元交給李男。到了6月6日領獎日她要兌領時，擔心恐因自己中獎次數太多，遭國稅局調查，便用謝女等4名顧客遺失在店內的身分證，偽簽4人簽名兌獎。

其中1名顧客接獲財政部國稅局通知，察覺遺失的身分證遭冒用領取中獎發票。警方接獲報案，通知魏女等人製作筆錄後，將全案函送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定魏女涉犯刑法行使偽造私文書罪嫌，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後指出，魏女冒用他人遺失的身分證兌領統一發票獎金，損害被害人權益，以及國稅局統一發票管理正確性暨內政部身分證管理正確性。考量犯後態度，以及協助經濟弱勢友人，等不及兌領日兌獎，故先墊付犯罪動機等生活情狀，判刑2月，得易科罰金6萬元。

法官認為，魏女未曾因故意犯罪遭判刑，堪認一時失慮犯法，且犯後坦承犯行，經偵審及科刑教訓應知警惕，無再犯之虞，宣告緩刑2年。為讓魏女心生警惕，提升守法意識，命她在判決確定之日起1年內，應向公庫支付3000元。

在超商工作的魏姓女子冒用店內4名客人遺失的身分證兌領統一發票，基隆地院法官審理後，依偽造文書罪判刑2月， 緩刑2年，並應支付公庫3000元。聯合報系資料照
在超商工作的魏姓女子冒用店內4名客人遺失的身分證兌領統一發票，基隆地院法官審理後，依偽造文書罪判刑2月， 緩刑2年，並應支付公庫3000元。聯合報系資料照

發票 超商 身分證

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

小確幸增加？加開中獎發票組數有望 統一發票給獎經費明年增至193.7億元

彰化GO購抽獎 水產行消費1367元中百萬元大獎

雲端發票獎 明年可望加碼

母亡僅8天她冒領125萬遺產 百萬拿去還債兄弟氣炸提告

相關新聞

獨／國稅局高官貪汙延燒！再傳2會計師到案 追逃稅「隱形富豪」

財政部中區國稅局貪汙弊案持續延燒，台中地檢署連續6波搜索已將王姓簡任稽核，及李姓、林姓會計師聲押獲准，追查王利用職權替民眾逃稅，預計近日將依違背職務收受賄賂等罪嫌起訴，中檢昨再傳訊2名會計師到案，依證人身分訊畢後請回，同步釐清多名「隱形富豪」逃稅手法。

曾誇陳時中好酒量！醫師陳世瑀貪汙判6年定讞跑了 法院沒入10萬保證金

衛生福利部前部長陳時中疫情期間參加餐敘未戴口罩唱歌，席間起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀，2009年擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向多家醫材廠商收1263萬元回扣判刑6年定讞。未料，陳不斷具狀聲請暫緩執行，至今2年未發監，檢察官傳喚執行無著、拘提未果後，聲請沒入保證金，台灣高等法院裁定沒入10萬元，可抗告。

為竹科教育需求放手讓女兒給繼父收養 法官認符合最佳利益准了

新竹陳男與黃女再婚後，想正式收養黃女10歲女兒，雖訪視單位認為女童生父仍具照顧能力，「沒有出養必要性」，法官考量女童已與陳男共同生活約2年、建立親子依附，且本人明確願意被收養，生父也因竹科教育需求同意，認定符合最佳利益，裁准認可收養。

送豬仔赴陸摘器官爽賺30萬顆泰達幣 江承恩集團誘3人遭訴求重刑

桃園江姓堂兄妹夥同5男3少年組跨境人口販運集團，藉由高薪假求職誘騙3名被害人至中壢民宅囚禁，企圖送往中國大陸摘取器官，牟取每名10萬至30萬顆泰達幣暴利， 桃園地檢署依組織、買賣人口及摘取他人器官未遂等罪起訴7人均求刑7年。

名醫陳世瑀貪汙判6年不斷暫緩執行拖2年 人間蒸發新北檢發布通緝

曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中在疫情期間同席飲酒高歌的名醫陳世瑀，因2009年時任台北縣立醫院心臟內科主任時，向醫材廠商收取回扣遭判刑6年定讞，卻不斷具狀聲請暫緩執行，以致至今2年仍未發監，新北地檢署經確認他人間蒸發，執行無著，日前已對其發布通緝。

宜蘭南澳鄉代選舉驚爆「幽靈人口」 3嫌假遷戶口真灌票5萬交保

宜蘭地檢署破獲此次縣內選舉首件幽靈人口案，南澳鄉民代表陳姓參選人涉嫌在登記前安排民眾虛偽遷徙戶籍「灌票」，藉以取得投票權，由於山地鄉選區小，幾票就足以影響選舉結果。檢調發動搜索並傳訊7人，昨晚複訊後認定陳姓參選人等3人涉嫌重大，分別以5萬至3萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。