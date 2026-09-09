快訊

你名字中有「這64字」嗎？命理師：投資運勢一路旺到年底

名醫陳世瑀貪汙判6年不斷暫緩執行拖2年 人間蒸發新北檢發布通緝

曾誇陳時中好酒量！醫師陳世瑀貪汙判6年定讞跑了 法院沒入10萬保證金

聽新聞
0:00 / 0:00

高金素梅陳姓助理聯繫接觸張俊傑 檢警搜索拘提到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」張俊傑疑破壞設備棄保潛逃，台北地檢署分案後，昨8日搜索張俊傑、張的女兒住家及高金助理陳俊瑋住家，並拘提陳到案，今日專案小組再搜索陳姓助理立院辦公室位置，全案陳姓助理警詢後將移送北檢複訊。

檢警專案小組掌握，9月6日高金助理、MATZKA岳父張俊傑，疑似在逃亡前聯繫高金的助理陳俊瑋，疑見面且交付可疑物品，幫助張逃亡。北檢今依藏匿人犯、毀損公物等罪嫌指揮警方兵分3路搜索張的住處、證人張的女兒雲雅舜住處、陳姓助理住處，並拘提陳到案應訊。今日專案小組則是鎖定高金素梅立院辦公室，搜索陳姓助理的辦公座位區，全案警詢後陳姓助理今上午移送北檢複訊，目前由檢察官複訊中。

張俊傑在「高金素梅案」被視為角色關鍵，是全案24名被告中唯一羈押禁見者，檢方曾聲請續押，理由是張15年來從海外匯回超過1.2億元，具有兩岸往來背景，經濟條件佳。移審庭法官並未押人，裁定1000萬元交保施以電子手鐶科控。

不料，9月6日深夜，法院接獲系統警示，張的電子手鐶電量異常偏低，經多次聯繫未果，承審法官獲報，率法警與警方直奔大安森林公園搜索，在草叢尋獲被砸爛的手鐶殘骸，張疑破壞設備棄保潛逃。

台北地院法官9月7日發布通緝，期限至2059年1月21日，並發函張的劉姓具保人9月10日前將張俊傑帶到法院，否則將沒入保證金。

立委高金素梅助理張俊傑涉詐領助理費等案裁定千萬元交保、施以電子手鐶監控，未料前天深夜他在大安森林公園破壞手鐶後潛逃，法官率警衝現場逮人撲空。聯合報系資料照片
立委高金素梅助理張俊傑涉詐領助理費等案裁定千萬元交保、施以電子手鐶監控，未料前天深夜他在大安森林公園破壞手鐶後潛逃，法官率警衝現場逮人撲空。聯合報系資料照片

高金素梅 張俊傑 棄保潛逃 無黨籍 北檢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張俊傑失聯！法官命具保人本周四前「帶人到案」 否則沒收1000萬

新北檢查察賄選第一槍 新莊區里長候選人禮盒賄選30萬交保

高金素梅涉貪大帳房棄保逃亡 莊瑞雄：清白永遠是個問號

宜蘭驚傳恐嚇退選！宮廟主委涉嫌脅迫3人強拆看板遭拘提 10萬元交保

相關新聞

獨／國稅局高官貪汙延燒！再傳2會計師到案 追逃稅「隱形富豪」

財政部中區國稅局貪汙弊案持續延燒，台中地檢署連續6波搜索已將王姓簡任稽核，及李姓、林姓會計師聲押獲准，追查王利用職權替民眾逃稅，預計近日將依違背職務收受賄賂等罪嫌起訴，中檢昨再傳訊2名會計師到案，依證人身分訊畢後請回，同步釐清多名「隱形富豪」逃稅手法。

曾誇陳時中好酒量！醫師陳世瑀貪汙判6年定讞跑了 法院沒入10萬保證金

衛生福利部前部長陳時中疫情期間參加餐敘未戴口罩唱歌，席間起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀，2009年擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向多家醫材廠商收1263萬元回扣判刑6年定讞。未料，陳不斷具狀聲請暫緩執行，至今2年未發監，檢察官傳喚執行無著、拘提未果後，聲請沒入保證金，台灣高等法院裁定沒入10萬元，可抗告。

為竹科教育需求放手讓女兒給繼父收養 法官認符合最佳利益准了

新竹陳男與黃女再婚後，想正式收養黃女10歲女兒，雖訪視單位認為女童生父仍具照顧能力，「沒有出養必要性」，法官考量女童已與陳男共同生活約2年、建立親子依附，且本人明確願意被收養，生父也因竹科教育需求同意，認定符合最佳利益，裁准認可收養。

送豬仔赴陸摘器官爽賺30萬顆泰達幣 江承恩集團誘3人遭訴求重刑

桃園江姓堂兄妹夥同5男3少年組跨境人口販運集團，藉由高薪假求職誘騙3名被害人至中壢民宅囚禁，企圖送往中國大陸摘取器官，牟取每名10萬至30萬顆泰達幣暴利， 桃園地檢署依組織、買賣人口及摘取他人器官未遂等罪起訴7人均求刑7年。

名醫陳世瑀貪汙判6年不斷暫緩執行拖2年 人間蒸發新北檢發布通緝

曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中在疫情期間同席飲酒高歌的名醫陳世瑀，因2009年時任台北縣立醫院心臟內科主任時，向醫材廠商收取回扣遭判刑6年定讞，卻不斷具狀聲請暫緩執行，以致至今2年仍未發監，新北地檢署經確認他人間蒸發，執行無著，日前已對其發布通緝。

宜蘭南澳鄉代選舉驚爆「幽靈人口」 3嫌假遷戶口真灌票5萬交保

宜蘭地檢署破獲此次縣內選舉首件幽靈人口案，南澳鄉民代表陳姓參選人涉嫌在登記前安排民眾虛偽遷徙戶籍「灌票」，藉以取得投票權，由於山地鄉選區小，幾票就足以影響選舉結果。檢調發動搜索並傳訊7人，昨晚複訊後認定陳姓參選人等3人涉嫌重大，分別以5萬至3萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。