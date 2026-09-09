高金素梅陳姓助理聯繫接觸張俊傑 檢警搜索拘提到案

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」張俊傑疑破壞設備棄保潛逃，台北地檢署分案後，昨8日搜索張俊傑、張的女兒住家及高金助理陳俊瑋住家，並拘提陳到案，今日專案小組再搜索陳姓助理立院辦公室位置，全案陳姓助理警詢後將移送北檢複訊。

檢警專案小組掌握，9月6日高金助理、MATZKA岳父張俊傑，疑似在逃亡前聯繫高金的助理陳俊瑋，疑見面且交付可疑物品，幫助張逃亡。北檢今依藏匿人犯、毀損公物等罪嫌指揮警方兵分3路搜索張的住處、證人張的女兒雲雅舜住處、陳姓助理住處，並拘提陳到案應訊。今日專案小組則是鎖定高金素梅立院辦公室，搜索陳姓助理的辦公座位區，全案警詢後陳姓助理今上午移送北檢複訊，目前由檢察官複訊中。

張俊傑在「高金素梅案」被視為角色關鍵，是全案24名被告中唯一羈押禁見者，檢方曾聲請續押，理由是張15年來從海外匯回超過1.2億元，具有兩岸往來背景，經濟條件佳。移審庭法官並未押人，裁定1000萬元交保施以電子手鐶科控。

不料，9月6日深夜，法院接獲系統警示，張的電子手鐶電量異常偏低，經多次聯繫未果，承審法官獲報，率法警與警方直奔大安森林公園搜索，在草叢尋獲被砸爛的手鐶殘骸，張疑破壞設備棄保潛逃。

台北地院法官9月7日發布通緝，期限至2059年1月21日，並發函張的劉姓具保人9月10日前將張俊傑帶到法院，否則將沒入保證金。