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名醫陳世瑀貪汙判6年不斷暫緩執行拖2年 人間蒸發新北檢發布通緝

曾誇陳時中好酒量！醫師陳世瑀貪汙判6年定讞跑了 法院沒入10萬保證金

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名醫陳世瑀貪汙判6年不斷暫緩執行拖2年 人間蒸發新北檢發布通緝

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中在疫情期間同席飲酒高歌的名醫陳世瑀，因2009年時任台北縣立醫院心臟內科主任時，向醫材廠商收取回扣遭判刑6年定讞，卻不斷具狀聲請暫緩執行，以致至今2年仍未發監，新北地檢署經確認他人間蒸發，執行無著，日前已對其發布通緝

據了解，原名陳識中的陳世瑀在發監執行前，曾不斷更換戶籍地址，最後戶籍落在宜蘭，新北檢為此囑託宜檢代為執行，經確認其行蹤不明，日前已對陳發布通緝。

陳世瑀2009年間，利用心臟內科主任職務上負責籌措醫院成立心導管中心相關業務，就「高階心臟彩色超音波儀採購案」收取博而美國際57萬元賄款；「全頁式解析心電圖機採購案」收取宜德醫材5萬元賄款；「24小時心電圖分析系統採購案」收取宜德15萬餘元賄款；「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」收取宜德36萬餘元賄款；「心血管照護中心租賃採購案」收取德全立儀器1155萬餘元賄款。並將部分貪汙所得200萬元，分次匯入妻子帳戶。

最後陳世瑀被依收受賄賂、洗錢等5罪各判10月至2年4月不等定讞，法院定執行刑為6年，不料陳竟不斷具狀聲請暫緩執行，技術性延後發監2年，新北地檢署執行檢察官依法傳喚，陳無正當理由不到案執行也拘提未果，檢方認定陳已經逃匿，聲請沒入保證金並發布通緝。

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曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中（右）在疫情期間同席飲酒高歌的名醫陳世瑀（左），因收取回扣遭判刑定讞已２年，至今行蹤不明發監執行無著，新北檢日前已對其發布通緝。圖／翻攝自網路
曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中（右）在疫情期間同席飲酒高歌的名醫陳世瑀（左），因收取回扣遭判刑定讞已２年，至今行蹤不明發監執行無著，新北檢日前已對其發布通緝。圖／翻攝自網路

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