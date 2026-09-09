宜蘭南澳鄉代選舉驚爆「幽靈人口」 3嫌假遷戶口真灌票5萬交保

宜蘭地檢署破獲此次縣內選舉首件幽靈人口案，南澳鄉民代表陳姓參選人涉嫌在登記前安排民眾虛偽遷徙戶籍「灌票」，藉以取得投票權，由於山地鄉選區小，幾票就足以影響選舉結果。檢調發動搜索並傳訊7人，昨晚複訊後認定陳姓參選人等3人涉嫌重大，分別以5萬至3萬元交保。

宜蘭地檢署肅貪執行小組檢察官林禹宏日前接獲情資，指稱南澳鄉民代表選舉有參選人企圖透過虛設戶籍方式干擾選情。檢調為求慎重，早在參選人登記前即進行蒐證，密切監控戶籍異動狀況，直至確認陳姓男子正式登記參選後，隨即發動搜查行動。

專案小組指揮宜蘭縣調查站、宜蘭刑大、蘇澳警分局及北市警士林分局，持搜索票前往相關處所執行搜索，同時帶回陳姓參選人、協助運作的陳姓友人、虛偽遷戶籍的高姓民眾，及另外4名涉案關係人共7人進行偵訊。

檢方漏夜複訊後，認定陳姓參選人、陳姓友人及高姓民眾等3人涉犯公職人員選舉罷免法「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權」等嫌疑重大。檢察官考量保全後續偵查，諭令陳姓參選人以5萬元交保，陳姓友人及高姓民眾則各以3萬元交保候傳。

宜蘭地檢署指出，鄉鎮市民代表與村里長等基層小選區，勝負常僅差數票或數十票，有心人士一旦利用「幽靈人口」操作選情，將嚴重破壞選舉公正性，甚至衍生賄選弊端。

因應選前戶籍異常搬遷，宜蘭地檢署會同警方、戶政機關建立防範機制，鎖定三大異常遷入型態，包括多戶同址、廢墟設籍，及投票設籍滿4個月的法定期限前夕突然集中遷戶，阻絕虛設戶籍取得投票權的不法行為，維護乾淨選風。