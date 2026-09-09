打到左眼剩光感！南投老闆夥員工圍毆還怪傷者沒回診 3人判刑

南投縣王姓男子4年前不滿兄長遭賴姓男子毆打，與兩名員工圍毆對方，拉手壓制、持塑膠椅砸身，連倒在桌上仍遭拳擊頭臉，造成左眼重傷、視力僅剩光感。3人承認打人，卻把失明歸咎傷者未按時回診及另與人打鬥。南投地院依共同傷害致重傷害罪，判王男、陳姓員工各3年4月、顏姓員工3年2月，二審駁回上訴，維持原判。

判決指出，2022年6月2日上午6時許，賴男在南投縣一處騎樓與王男兄長發生衝突，將對方打到流血。王男到場理論後，一言不合，大打出手，顏男拉住賴男雙手，王男徒手還拿塑膠椅毆打背部、身體，陳男則不斷揮拳攻擊頭臉長達1分多鐘，最後拿起烤肉網丟擲。

賴男遭打到倒臥桌面，仍無法擺脫攻擊，受有硬腦膜下出血、左眼眼球破裂及全身多處挫傷。當天就醫接受眼球縫合，後續再做視網膜剝離復位手術，仍嚴重減損左眼視力，南投地檢署依傷害致重傷罪起訴3人。

南投地院審理時，王男否認失明是自己造成，顏、陳也推稱與傷勢無關。辯方主張，賴男是延誤治療、未定期回診，後來另與人鬥毆，才導致失明；王男另稱未事先共謀，陳男打臉也非他指揮。

法官依病歷及醫院函覆認定，賴男案發當天已就醫，視力不佳源於眼球外傷，並非未規律回診，3人分工壓制、圍毆，可預見攻擊頭臉可能造成重傷，都需共同負責，考量3人曾調解、賠償部分損害，但僅承認普通傷害，依參與程度，分判王男、陳姓員工各3年4月、顏姓員工3年2月。

全案上訴台中高分院後，近日審結，認定一審量刑妥適，駁回上訴，尚未確定。