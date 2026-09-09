快訊

你名字中有「這64字」嗎？命理師：投資運勢一路旺到年底

名醫陳世瑀貪汙判6年不斷暫緩執行拖2年 人間蒸發新北檢發布通緝

曾誇陳時中好酒量！醫師陳世瑀貪汙判6年定讞跑了 法院沒入10萬保證金

聽新聞
0:00 / 0:00

新北檢查賄首件現任議員涉案 四連霸議員疑送洗衣精賄選50萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署日前接獲情資，指稱新北市四連霸議員楊春妹，涉嫌在選民經常聚集的數個活動中心，以發放洗衣精等民生用品尋求支持行求賄賂，旋即指派檢察官鄭心慈指揮調查局新北市調查處組成專案小組偵辦，於昨日發動搜索、約談，複訊後諭知楊春妹該以50萬元交保，並限制出境、出海。

楊春妹是現任四連霸原住民議員，已連任新北市第1、2、3屆議員，曾任新北市議會國民黨團副書記長、國民黨新北市黨部原住民族工作委員會副會長。檢調經搜索楊與助理等人住處與服務處，於現場查獲大量疑似賄選用但尚未送出的洗衣精，同時通知楊春妹、助理及相關證人共21人到案說明。

檢方複訊後，認為楊春妹與2名助理共同涉犯公職人員選舉罷免法對於有投票權之人期約、交付賄賂，而約其投票權為一定行使之罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知楊春妹以50 萬元交保，並限制出境、出海；1名助理以40萬元交保，並限制出境、出海；另1名助理以4萬元交保，其餘人員請回。

新北市四連霸原住民議員楊春妹，涉嫌在選民經常聚集的活動中心發放洗衣精等民生用品賄選，遭新北檢偵辦並以50萬元交保。圖／翻攝FB「楊春妹 Dongi」
新北市四連霸原住民議員楊春妹，涉嫌在選民經常聚集的活動中心發放洗衣精等民生用品賄選，遭新北檢偵辦並以50萬元交保。圖／翻攝FB「楊春妹 Dongi」

議員 賄選 新北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北檢查察賄選第一槍 新莊區里長候選人禮盒賄選30萬交保

宜蘭驚傳恐嚇退選！宮廟主委涉嫌脅迫3人強拆看板遭拘提 10萬元交保

全國首宗賄選案 花蓮秀林鄉長夫婦遭聲押關鍵在兩場餐會

張俊傑失聯！法官命具保人本周四前「帶人到案」 否則沒收1000萬

相關新聞

獨／國稅局高官貪汙延燒！再傳2會計師到案 追逃稅「隱形富豪」

財政部中區國稅局貪汙弊案持續延燒，台中地檢署連續6波搜索已將王姓簡任稽核，及李姓、林姓會計師聲押獲准，追查王利用職權替民眾逃稅，預計近日將依違背職務收受賄賂等罪嫌起訴，中檢昨再傳訊2名會計師到案，依證人身分訊畢後請回，同步釐清多名「隱形富豪」逃稅手法。

曾誇陳時中好酒量！醫師陳世瑀貪汙判6年定讞跑了 法院沒入10萬保證金

衛生福利部前部長陳時中疫情期間參加餐敘未戴口罩唱歌，席間起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀，2009年擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向多家醫材廠商收1263萬元回扣判刑6年定讞。未料，陳不斷具狀聲請暫緩執行，至今2年未發監，檢察官傳喚執行無著、拘提未果後，聲請沒入保證金，台灣高等法院裁定沒入10萬元，可抗告。

為竹科教育需求放手讓女兒給繼父收養 法官認符合最佳利益准了

新竹陳男與黃女再婚後，想正式收養黃女10歲女兒，雖訪視單位認為女童生父仍具照顧能力，「沒有出養必要性」，法官考量女童已與陳男共同生活約2年、建立親子依附，且本人明確願意被收養，生父也因竹科教育需求同意，認定符合最佳利益，裁准認可收養。

送豬仔赴陸摘器官爽賺30萬顆泰達幣 江承恩集團誘3人遭訴求重刑

桃園江姓堂兄妹夥同5男3少年組跨境人口販運集團，藉由高薪假求職誘騙3名被害人至中壢民宅囚禁，企圖送往中國大陸摘取器官，牟取每名10萬至30萬顆泰達幣暴利， 桃園地檢署依組織、買賣人口及摘取他人器官未遂等罪起訴7人均求刑7年。

名醫陳世瑀貪汙判6年不斷暫緩執行拖2年 人間蒸發新北檢發布通緝

曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中在疫情期間同席飲酒高歌的名醫陳世瑀，因2009年時任台北縣立醫院心臟內科主任時，向醫材廠商收取回扣遭判刑6年定讞，卻不斷具狀聲請暫緩執行，以致至今2年仍未發監，新北地檢署經確認他人間蒸發，執行無著，日前已對其發布通緝。

宜蘭南澳鄉代選舉驚爆「幽靈人口」 3嫌假遷戶口真灌票5萬交保

宜蘭地檢署破獲此次縣內選舉首件幽靈人口案，南澳鄉民代表陳姓參選人涉嫌在登記前安排民眾虛偽遷徙戶籍「灌票」，藉以取得投票權，由於山地鄉選區小，幾票就足以影響選舉結果。檢調發動搜索並傳訊7人，昨晚複訊後認定陳姓參選人等3人涉嫌重大，分別以5萬至3萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。