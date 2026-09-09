新北檢查賄首件現任議員涉案 四連霸議員疑送洗衣精賄選50萬交保

新北地檢署日前接獲情資，指稱新北市四連霸議員楊春妹，涉嫌在選民經常聚集的數個活動中心，以發放洗衣精等民生用品尋求支持行求賄賂，旋即指派檢察官鄭心慈指揮調查局新北市調查處組成專案小組偵辦，於昨日發動搜索、約談，複訊後諭知楊春妹該以50萬元交保，並限制出境、出海。

楊春妹是現任四連霸原住民議員，已連任新北市第1、2、3屆議員，曾任新北市議會國民黨團副書記長、國民黨新北市黨部原住民族工作委員會副會長。檢調經搜索楊與助理等人住處與服務處，於現場查獲大量疑似賄選用但尚未送出的洗衣精，同時通知楊春妹、助理及相關證人共21人到案說明。

檢方複訊後，認為楊春妹與2名助理共同涉犯公職人員選舉罷免法對於有投票權之人期約、交付賄賂，而約其投票權為一定行使之罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知楊春妹以50 萬元交保，並限制出境、出海；1名助理以40萬元交保，並限制出境、出海；另1名助理以4萬元交保，其餘人員請回。