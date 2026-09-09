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未經授權演唱名作詞人孫維君作品 歌手Lara梁心頤與胞姊遭北檢起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

南拳媽媽二代成員、歌手LARA梁心頤2014年12月在花蓮跨年晚會演唱經典歌曲「What Can I Do」，又2022年間與大陸歌手共同演唱同一首歌，相關影片分別上傳YouTube、Bilibili，被控侵害著作權。台北地檢署今偵結，依擅自以重置方法侵害他人之著作財產權罪嫌，起訴LARA及胞姊梁妍熙。

LARA梁心頤曾是周杰倫杰威爾音樂旗下組合南拳媽媽第二代成員，以甜美形象踏入歌壇，曾與周杰倫合唱歌曲「珊瑚海」廣為人知，後續單飛、離開杰威爾，與胞姊梁妍熙成立妹妹娃娃多媒體公司。

起訴指出，梁心頤涉嫌未經享有歌曲「What Can I Do」歌詞著作財產權的孫維君同意，2014年12月31日在花蓮跨年晚會演唱「What Can I Do」；2015年1月2日梁妍熙涉將不詳媒體錄製的梁心頤演唱影片，重製上傳至YouTube網站妹妹娃娃多媒體頁面，供不特定人觀看，侵害孫維君著作財產權。

梁心頤2022年10月29日在大陸地區和歌手王大文共同演唱「What Can I Do」，錄製影片再重製上傳大陸影音平台Bilibili「Lara梁心頤」頁面。孫維君2023年3月發現此影像提告。

北檢認為，梁心頤、梁妍熙涉犯著作權法第91條第1項「擅自以重置方法侵害他人之著作財產權罪」，依法起訴。妹妹娃娃多媒體公司追訴權時效已屆至，則不起訴處分。

檢方追查，梁心頤未侵害孫維君的公開發表權，2004年9月29日孫維君與社團法人中華音樂著作權仲介協會（MUST）簽約，將「What Can I Do」音樂著作在全世界地區存在的公開播送權、公開演出權、公開傳輸權及利益專屬授權予MUST，孫維君已不得行使音樂著作的公開播送權、公開演出權、公開傳輸權，此部分提告不合法。另，妹妹娃娃多媒體公司追訴權時效均已完成，則不起訴處分。

Lara梁心頤演唱經典歌曲「What Can I Do」，相關影片上傳影音平台，涉擅自以重置方法侵害他人之著作財產權罪嫌，依法起訴。聯合報系資料照
Lara梁心頤演唱經典歌曲「What Can I Do」，相關影片上傳影音平台，涉擅自以重置方法侵害他人之著作財產權罪嫌，依法起訴。聯合報系資料照

Lara 歌手 北檢 南拳媽媽

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