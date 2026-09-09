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曾誇陳時中好酒量！醫師陳世瑀貪汙判6年定讞跑了 法院沒入10萬保證金

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
陳時中（右）、陳世瑀（左）。圖取自網路
陳時中（右）、陳世瑀（左）。圖取自網路

衛生福利部前部長陳時中疫情期間參加餐敘未戴口罩唱歌，席間起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀，2009年擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向多家醫材廠商收1263萬元回扣判刑6年定讞。未料，陳不斷具狀聲請暫緩執行，至今2年未發監，檢察官傳喚執行無著、拘提未果後，聲請沒入保證金，台灣高等法院裁定沒入10萬元，可抗告。

陳世瑀（原名陳識中）2009年3月1日起，受雇為台北縣立醫院約用醫師並擔任心臟內科主任職務，籌措醫院成立心導管中心相關業務，並擔任採購案招標文件複審人員，複審結果可決定投標廠商是否可以參與投標。

陳世瑀就「高階心臟彩色超音波儀採購案」收取博而美國際公司人員支付的57萬元賄款；就「全頁式解析心電圖機採購案」收取宜德醫材公司支付的5萬元賄賂；就「24小時心電圖分析系統採購案」收取宜德支付的15萬400元賄款。

另陳世瑀從「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」拿宜德36萬2857元；而在「心血管照護中心租賃採購案」則收取德全立儀器公司支付的1155萬4400元，為隱匿因貪汙取得賄賂的洗錢犯意，陳將此標案賄款中的200萬元，分次匯入當時女友，也是現在妻子的帳戶。

一審判決陳12年徒刑，二審改依購辦公用器材收取回扣罪5罪、洗錢防制法洗錢行為罪各判處1年至2年6月不等徒刑，判決被最高法院撤銷發回更審。更一審依收受賄賂、洗錢等5罪各判10月至2年4月不等徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

檢方聲請定應執行刑，法院裁定陳世瑀應執行6年確定。未料，陳傳出不斷具狀聲請暫緩執行，技術性延後發監2年，新北地檢署執行檢察官依法傳喚，陳無正當理由不到案執行也拘提未果，檢方認定陳已經逃匿，聲請沒入保證金。

陳世瑀先前經桃園地方法院命10萬元交保，由洪姓具保人繳交後，讓陳獲釋放；陳又另案犯貪汙案，經新北地檢署命10萬交保，黃姓具保人繳交保證金後，陳也獲釋放。

檢方認為洪姓、黃姓具保人經合法通知，也沒有遵期通知或帶陳世瑀到案接受執行，聲請沒入共20萬元保證金，新北地方法院裁准全額沒入，兩人不服提抗告，高院撤銷沒入洪的保證金，僅裁准沒入黃的10萬元保證金。

陳時中 貪汙 醫師

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