涉侵占1379萬政治獻金遭追加起訴 林岱樺：身無恆產、不貪不取

民進黨立委林岱樺涉詐助理費案仍在審理，檢調再查出林岱樺與胞弟林岱融等人，涉嫌透過實質掌控公司開立大量虛偽發票，申報政治獻金支出，公益侵占金額達1379萬元，雄檢今依公益侵占等罪，將林岱樺、林岱融及林姓大學同學等3人追加起訴。

針對再遭追加起訴，林岱樺今天發表聲明強調，自己畢生奉獻政治、心繫台灣未來發展及民眾福祉，「迄今身無恆產、不貪不取」，沒有任何侵占政治獻金的動機，檢方追加起訴她侵占政治獻金1379萬餘元，與事實不符。

林岱樺表示，目前尚未收到正式追加起訴書，待收到後將與律師研究內容並提出答辯，爭取應有清白，她也喊話，希望外界一如過往，對她的操守抱持高度信心，也相信司法終將還公道。

林岱樺去年2月捲入助理費案，檢調搜索其國會辦公室及地方服務處，她被帶往調查局南機站時喊出「政治干預司法、司法干預初選」，更數度質疑遭政治追殺，形容「用盡各種手段要讓我斷手斷腳」。

檢方認定她涉嫌以人頭助理、低薪高報等方式詐領公費助理薪資及加班費共1496萬餘元起訴，案件由高雄地院審理中，如今檢調清查帳務及金流後，發現政治獻金申報異常進一步擴大偵辦，是否牽動年底綠營選情有待觀察。