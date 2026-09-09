「台版地面師」案外案！新店戶政員收賄千萬 土開業者行賄、個資法起訴

「台版地面師」案外案，新店戶政事務所女公務員王子誼涉貪汙收受土地開發、二胎放貸等業者共計1114萬餘元，查詢、洩漏不動產所有人或繼承人個人資料。王子誼案為全國首件國民法官法審理的貪汙案，台北地檢署今依汙行賄、違反個資法，起訴翁姓土地開發等業者共16人。

「台版地面師」案詐團首腦、全絨不動產公司負責人蔡尚岳，勾結律師蔡鴻燊、法院書記官、里長、戶政辦事員、員警，偽造獨居老人代筆遺囑，過戶不動產牟利，3年內詐得11間房產，獲利1.4億元。北檢偵查後起訴蔡尚岳、蔡鴻燊共44人，一審全部判決有罪，蔡尚岳14年徒刑、蔡鴻燊25年，未扣案犯罪所得分別為2233萬8705元、890萬元均追徵沒收。案件上訴，高院審理中。

檢方查出，王子誼從2014年起至2024年間，涉接受開發建設公司、土地開發、二胎放貸等16人委託，使用戶政資訊系統查詢不動產所有人或其繼承人的姓名、地址、親屬關係、電話等個人資料，繕打成文字檔案，翻拍文字檔案、戶籍謄本後回報予業者。

檢方追查，王子誼涉與業者期約朋分將來土地開發所得的服務費，或按件記酬收受款項，查詢戶籍資料收費2千至5千元，特定個案、往生者的被繼承人資料則收取1至1.5萬元不等，土地公告現值高的案件則每案查詢2、3萬元，其中林姓地產開發業者預付10萬或15萬元，每案查詢費1萬元，底扣完畢後得再預付款項才能委託查詢。

檢方今年1月依貪汙治罪條例公務員違背職務收賄罪、個資法、洩密及洗錢罪起訴王子誼，案件依國民法官法審理。開發建設公司、土地開發等業者，王子誼朋友、兒子友人等共16人，不適用國民法官法，檢方今偵結，依貪汙行賄、違反個人資料保護法等罪嫌起訴。