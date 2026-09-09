政院前秘書長張有惠掏空糖協自肥…失智刑案停止審判 但要賠1228萬元

曾任行政院秘書長的台灣糖業協會前董事長張有惠，涉規避糖協章程聘任自己當高級顧問，受領數百萬元車馬費、薪資及年節慰問金，協會提告求償，一審判張應賠償1228萬餘元，張和協會均上訴，台灣高等法院昨判決駁回，維持判1228萬餘元，可上訴。

檢方指出，張有惠2006年辭去糖協董事長，為繼續主導會務、領取相同報酬，涉指示秘書長規避章程，以協助推動公益活動為由，聘任張擔任高級顧問，使張從2007年3月至2010年間領月薪、慰問金等共772萬3650元，又成立台產公益協會申請糖協捐助，依背信等罪起訴張。

法院審理期間，張有惠兒子張介嶺以父親有水腦症、失智症，已被裁定宣告為受監護宣告之人為由，聲請停止審判，台北地院依醫院診斷證明等資料，認為張現因精神或其他心智障礙，致不解訴訟行為意義或欠缺訴訟能力，去年10月裁准停止審判。

民事部分，糖協提告主張，張有惠除受領772萬餘元之外，於擔任第6屆董事長期間，曾以經董監聯席會議選任為第7屆董事為由，代表協會函請經濟部核備未准，卻領車馬費、薪資等共628萬餘元。

另糖協也指出，張有惠擔任第6屆董事期間，屢為自己私利擅自動用協會財產，先後支出與協會設立目的無關且無益的律師費用715萬餘元，侵害協會財產權，提告請求張給付300萬、628萬餘元、300萬元，共計1228萬餘元。

一審判張有惠應給付糖協600萬元、628萬餘元，共計1228萬餘元。張、協會均提上訴，協會聘任張為高級顧問，僅以簽呈為之，未經董監聯席會議通過，違反捐助章程規定，張受領報酬及慰問金無理由，協會請求返還有所依據。

另張擔任協會董事長受領車馬費、薪資及年節慰問金共628萬餘元，應具備董事身分，但張已經另案判決與協會間董事委任關係不存在，因此也無理由受領報酬，且張以協會名義提起多件訴訟，支付千萬元律師費，協會請求返還也有理由，駁回張、協會上訴。

台灣糖業協會前董事長、行政院前秘書長張有惠。聯合報系資料照