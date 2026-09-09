涉詐助理費才被起訴 民進黨立委林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

民進黨立委林岱樺先前才因涉嫌詐領1496萬元助理費遭高雄地檢署起訴，目前全案仍在法院審理中，不料檢調接續追查又發現，林岱樺與胞弟林岱融等人，涉嫌利用實質掌控的公司開立大量虛偽發票申報立委政治獻金，公益侵占金額高達1379萬2969元，高雄地檢署偵結後，依公益侵占等罪將林岱樺、林岱融及林姓大學同學等3人追加起訴。

檢方調查，林岱樺於2020年及2024年投入第10屆、第11屆立委選舉期間，政治獻金專戶共募得高達1億2400萬餘元，且兩次選舉直到選前一天，專戶內均仍有上億元的剩餘款。

林岱樺的胞弟林岱融身為佳安稅務記帳士事務所、茂盛公司及融威公司的實際負責人，涉嫌自2021年起，以茂盛公司帳戶虛偽開立大量不實發票，並指示不知情的員工向監察院申報兩屆立委的政治獻金支出，合計不實申報金額達647萬6587元。

檢調進一步比對金流發現，這些被侵占的政治獻金，除了由林岱融提領現金外，甚至被拿去替與政治獻金毫無關聯的佳安事務所客戶繳納稅款，以及支付高雄市環保婦女志工協會、了凡社會服務協會、競爭力論壇等三大協會的營利事業所得稅。

林岱樺、林岱融與林岱融的林姓大學同學，更另以融威公司作為洗錢管道。自2021年10月起，由林岱融以發票金額5%為代價，指示林姓同學採每月定額申報模式，由融威公司開立虛偽發票向監察院不實申報兩屆政治獻金達731萬6382元。

該筆款項除用來支付融威公司稅款、增資款、辦公室租金及帳務管理費外，其餘資金更被規劃為可任意支配、規避政治獻金法規範的「小金庫」。

林岱樺矢口否認涉案，辯稱自父親林三郎過世後，政治獻金申報即全權交由弟弟處理，自己並不清楚相關申報細節與流程，林岱融亦否認犯行，聲稱自己在茂盛公司僅擔任財務顧問，且該公司確實有為林岱樺執行選務工作。

檢方認定，政治獻金依法僅能用於人事、宣傳等法定競選支出，剩餘款項也有嚴格限制，林岱樺等3人利用公司開立假發票侵占政治獻金高達1379萬餘元，嚴重破壞政治獻金查核制度，鑑於林岱樺先前涉貪案件已由高雄地院審理中，本案屬相牽連案件，雄檢依法向高雄地院提起追加起訴。