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里長連任失利…將捐贈廚具設備轉移他用 她被判刑還得繳公庫9萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓女子為前台南六甲區社區發展協會理事長，4年多前以協會名義，向慈揚基金會申請取得廚具設備共計6萬9千多元，供協會使用，惟隔年競選里長連任失利後，竟將設備轉移給她所設立長青促進關懷協會使用而被訴，法官認她犯業務侵占罪判刑6月，緩刑2年，並應向公庫支付9萬元。

陳女於警詢及偵訊中自白及證人供述，可佐證該設備是社區發展協會名義向慈揚基金會申請，慈揚基金會因而捐贈給社區發展協會該設備，包括廚房料理台、置放櫃、工作台及烘碗機等，共計6萬9100元。案經台南市府政風處函送偵辦。

檢方認陳女所為犯業務侵占罪嫌，又她因本件業務侵占犯行而取得相關設備，屬犯罪所得，依法追徵其價額。

台南地院審酌，陳女基於貪念，任意將其本於業務而持有之物侵占入己，以供其所設立長青促進關懷協會使用，違背其本應善盡職務，然念及她於偵查及審理中均坦承犯行，未無端耗費司法資源，犯後態度並非惡劣等一切情狀，認她犯業務侵占罪處6月刑。

台南地院表示，陳女因貪念失慮，致罹刑章，然知坦承犯行，信其經本次偵審程序，當知所警惕而無再犯之虞，併予諭知緩刑2年，以啟自新。同時，宣告她應於本判決確定日起1年內向公庫支付9萬元。

台南地院審酌，陳女任意將其本於業務而持有之物侵占入己，以供其所設立長青促進關懷協會使用，然念及她坦承犯行，認她犯業務侵占罪處6月，緩刑2年，並應向公庫支付9萬元。聯合報系資料照
台南地院審酌，陳女任意將其本於業務而持有之物侵占入己，以供其所設立長青促進關懷協會使用，然念及她坦承犯行，認她犯業務侵占罪處6月，緩刑2年，並應向公庫支付9萬元。聯合報系資料照

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