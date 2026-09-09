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剪斷護欄鋼索立委鍾佳濱遭起訴 北檢：不符憲政秩序危難情狀

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立法院會前年12月排審選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案，公投護台灣聯盟申請集會，警方架設護欄並用鋼索上鎖固定，不料，立委鍾佳濱和參與集會的男子黃英豪涉嫌剪毀鋼索，警方函送法辦。台北地檢署今偵結，認定2人涉刑法毀損公務員職務上掌管之物品罪嫌，依法起訴。

起訴指出，2024年12月20日立法院排定審查修正草案，警方因應集會活動，為維護立院駐地安全，在濟南路北側人行道（立院群賢樓、立院國會康園餐廳外）架設安全護欄，並以鋼索上鎖固定護欄，鍾佳濱涉嫌在11點28分許，在康園餐廳前持鋼索剪毀損護欄上的鋼索，自發參與集會的黃英豪和多名男子見狀，也陸續剪毀鋼索，致2條鋼索斷裂不堪使用。

鍾、黃坦承剪斷鋼索但否認妨害公務，是要排除護欄，讓救護車救護傷害，屬緊急避難。鍾佳濱辯護人稱，鍾的行為是避免多數黨暴力通過惡法，保障憲政體制，表達政治性意見，無故意毀損公物，行使抵抗權而阻卻違法。

黃辯稱，當時有2名民眾暈倒，需要剪斷鋼索才能送上停在濟南路上的救護車。檢方追查救護紀錄，當天上午10時許，立委林楚茵、陳培瑜陸續搭救護車離開立院送醫，消防局從獲報到送達醫院均在15分鐘以內，無救護困難，難認緊急危難。

檢方查現場蒐證影像，現場有主持人持麥克風帶領群眾呼口號，沒有人面臨危難需要救護，鍾、黃沒有焦急神態，剪斷鋼索、推開護欄後，也沒有指揮或引導民眾讓出通道救人。

檢方認為，鍾佳濱剪斷鋼索行為，未明確表達政治性意見，逾越言論自由保障範疇，本件與「自由民主憲政秩序處於危難情狀」的情況不符，非無合法救濟途徑可行，不具抵抗權最後手段性，無從類推適用緊急避難或避難過當之規定，阻卻違法或減免刑責。檢方認定，2人涉犯刑法毀損公務員職務上掌管之物品罪嫌，依法起訴。

當下事發情況曝光，民進黨立委鍾佳濱拿油壓剪破壞串連起來的鐵馬護欄鋼索。圖／擷取自臉書「政客爽」
當下事發情況曝光，民進黨立委鍾佳濱拿油壓剪破壞串連起來的鐵馬護欄鋼索。圖／擷取自臉書「政客爽」

鍾佳濱 憲政秩序 北檢 立委

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