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全國首宗賄選案 花蓮秀林鄉長夫婦遭聲押關鍵在兩場餐會

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮秀林鄉長王玫瑰及丈夫胡智民登記參選下屆縣議員及鄉長，涉賄遭檢調帶回偵訊。檢調掌握兩人今年3月辦生日餐會邀宴具投票權選民，4月鄉內人員在外縣市交流又以生日等理由致送1到2千元不等現金，部分資金來自公益協會善款，認定王、胡及社團徐姓負責人涉嫌賄選、公益侵占，聲請羈押。

花蓮檢調接獲檢舉，布線蒐證後，於上周王玫瑰、胡智民分別完成登記後，昨天展開搜索，將王、胡及小太陽關懷協會徐姓負責人、參加餐會的鄉民20多人帶回偵訊。

主任檢察官廖榮寬表示，經專案團隊檢察官漏夜訊問後，認為王、胡、徐3人均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押原因及必要，當庭逮捕並花蓮地方法院聲請羈押禁見；其餘被告均請回。

廖榮寬表示，實務上參選人在登記前的賄選行為，登記後仍構成賄選，目前查獲具體事證包括涉嫌發放現金、禮品及免費餐會，至於有多少選民涉案及具體金額，還在擴大追查。

據了解，檢調掌握，王、胡3月舉辦60歲生日餐會邀宴親友，提供免費餐會的不正利益，4月又在村長、村幹事赴外縣市交流時，涉嫌以本人或透過椿腳致送1到2千元不等現金，對象都是具投票權的鄉民，且涉及選舉請託，其中部分資金疑似來自小太陽關懷協會收到的善款，善款來源也包括秀林鄉公所撥給的地方回饋金。

花蓮秀林鄉長參選人胡智民（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉長參選人胡智民（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。記者王燕華／攝影

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰及丈夫胡智民等人涉賄，花蓮地檢署檢察官訊後<a href='/search/tagging/2/聲押' rel='聲押' data-rel='/2/228205' class='tag'><strong>聲押</strong></a>。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉長王玫瑰及丈夫胡智民等人涉賄，花蓮地檢署檢察官訊後聲押。記者王燕華／攝影

花蓮秀林鄉長、下屆縣議員參選人王玫瑰（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉長、下屆縣議員參選人王玫瑰（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。記者王燕華／攝影

小太陽關懷協會徐姓負責人（左）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。記者王燕華／攝影
小太陽關懷協會徐姓負責人（左）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。記者王燕華／攝影

賄選 鄉長 花蓮 聲押

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