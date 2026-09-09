毒品黑吃黑搶手機喊「這都是錢」 共犯判得比主謀重…強盜男二審減刑

台中市許姓男子去年6月間夥同3人，藉毒品交易誘人赴約，持刀棍圍毆、押人搜刮財物，他事後拿走被害人的手機，還說「這都是錢」，一行人搶走現金1000元、項鍊等物，造成被害人多處挫傷，偵審期間，許男辯稱只是幫忙處理債務，一審依加重強盜罪，判刑8年2月，二審近日審結，仍認定許涉犯加重強盜罪，但他刑度高主導者，有失衡平，改判7年4月，仍可上訴。

判決指出，黃姓男子藉口交易毒品，邀被害男子見面；許男則受蘇男邀約，與陳男前往大甲停車場等候，2025年6月14日凌晨2時許，被害男子開車載友人抵達，陳男揮刀逼人下車，蘇男持球棒揚言砸車，4人隨即圍毆，扯走背包與項鍊，再以刀抵頸押人上車，轉往清水產業道路繼續毆打、搜車。

被害男子頭部、下背、骨盆、左肘及膝部挫傷，同行友人的手機也遭搶走。被害人事後向民眾求救，警方循線查獲，台中地檢署依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪起訴4人，警方扣得的手機等財物，已發還被害人。

台中地院審酌持械施暴、限制自由及財物損失，許男否認犯行，也未和解賠償，依加重強盜罪，判刑8年2月，同案黃男、陳男各7年6月，蘇男7年2月。許男前案假釋未期滿，不構成累犯。

許男上訴否認強盜，稱不知同夥搶財物，查看後車廂只是找武器，手機則是受託解鎖，主張至多成立傷害、加重妨害自由及贓物罪。

台中高分院近日審結，認定許男參與毆打、搜車及分贓，無從卸責，也不符憫恕減刑條件，他是臨時受邀加入，卻比主導者黃男判得更重，違反比例與平等原則，改判7年4月，仍可上訴。