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借60萬一毛未還抵押權卻沒了！嘉義女20年未追討 法院判准塗銷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義黃姓女子借出60萬元並設定土地抵押權，20多年後，土地所有權人提告要求塗銷，黃女主張對方至今都沒還錢，怎可要求塗銷。不過，嘉義地院認為，債權請求權15年時效完成後，又逾5年未實行抵押權，抵押權依法消滅，判准塗銷。可上訴。

判決記載，黃女2005年間借出60萬元，並在相關土地設定抵押權，登記日期為同年7月6日，擔保債權總金額60萬元，清償日期為同年10月1日，相關抵押權共同擔保多筆土地。

不料，事隔20年後土地所有權人提告主張，這筆債權清償日期為2005年10月1日，債權人自翌日起即可行使請求權，但至2020年10月1日止，債權請求權已完成15年消滅時效；黃女此後又未在5年內實行抵押權，因此抵押權也已消滅，要求法院判准塗銷。

黃女以書狀表示，當初是透過陳姓友人借出60萬元，並辦理抵押設定，最近陳姓友人過世，才讓借款人「有機可乘」。她主張，原告迄今沒有償還任何款項，錢沒有拿回來，如今抵押權卻面臨遭塗銷，讓她相當無奈。

嘉義地院審理，一般請求權因15年間不行使而時效完成；以抵押權擔保的債權，即使請求權時效完成，債權人仍可就抵押物取償，但如果在消滅時效完成後5年間仍未實行抵押權，抵押權也會依法消滅。相關規定目的在避免抵押權人長期不行使權利，使抵押物的權利狀態一直處於不確定，影響交易秩序及抵押人權益。

法院認定，這筆60萬元債權自2005年10月2日起即可行使請求權，至2020年10月1日完成15年消滅時效，黃女之後又有5年未實行抵押權，因此抵押權也一併消滅。土地上繼續存在已消滅的抵押權登記，已妨害所有權行使，因此判准塗銷。全案仍可上訴。

借出60萬還有土地抵押仍失保障，嘉義女長期未行使權利遭判決塗銷。聯合報系資料照
借出60萬還有土地抵押仍失保障，嘉義女長期未行使權利遭判決塗銷。聯合報系資料照

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