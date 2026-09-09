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為竹科教育需求放手讓女兒給繼父收養 法官認符合最佳利益准了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳男與黃女再婚後，想正式收養黃女10歲女兒，雖訪視單位認為女童生父仍具照顧能力，「沒有出養必要性」，法官考量女童已與陳男共同生活約2年、建立親子依附，且本人明確願意被收養，生父也因竹科教育需求同意，認定符合最佳利益，裁准認可收養。

新竹地院裁定指出，陳男與女童生母黃女為夫妻，陳男在與黃女交往期間，就認為自己有責任照顧女童，並非單純「愛屋及烏」，婚後也希望建立完整家庭、承擔父親角色，因此與女童訂立書面收養契約，向法院聲請認可。

法官調查，陳男身心健康、有穩定收入，經濟能力足以支應家庭生活；女童在家中與陳男及母親互動親暱自然，沒有明顯抗拒或焦慮，也理解收養的意義及收養後涉及的扶養、繼承等法律關係，並明確期待由陳男收養。

女童也知道陳男並非生父，且父母離婚後，她仍持續與生父穩定見面。生父到庭表示同意收養，並說是考量女兒在新竹科學園區內就學的教育需求，加上女兒本人願意，在日後探視、會面不受影響的前提下，才同意出養。

不過另一訪視單位認為，生父經濟狀況及家庭支持系統並無明顯不利，也沒有不當對待或疏忽照顧女兒，至今仍持續維持親子關係，因此評估「並無出養必要性」，建議法院再依女童最佳利益裁量。

法官審酌後認為，本案屬「繼親收養」，與一般因生父母無力照顧而出養的情形不同。女童現年10歲，已有相當識別能力，與陳男已共同生活約2年，雙方相處融洽並建立穩定親子感情，陳男也有照顧及經濟能力，生父、生母均表示同意。

法官認為，即使生父仍具照顧能力、沒有出養必要，女童已長期生活在陳男與母親組成的家庭，透過收養可使現有家庭關係及親子權利義務更加安定，也符合女童長期生活環境與情感依附，因此認定符合女童最佳利益，裁准陳男收養女童為養女。

新竹陳男與黃女再婚後，想正式收養黃女10歲女兒，法官考量女童已與陳男共同生活約2年、建立親子依附，且本人明確願意被收養，認定符合最佳利益，裁准認可收養。示意圖／123RF
新竹陳男與黃女再婚後，想正式收養黃女10歲女兒，法官考量女童已與陳男共同生活約2年、建立親子依附，且本人明確願意被收養，認定符合最佳利益，裁准認可收養。示意圖／123RF

收養 繼父 竹科 女兒

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