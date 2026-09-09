聽新聞
0:00 / 0:00
好吃到偷2次？新竹保全偷番茄汁鯖魚罐頭省76元挨罰3千
新竹李女任職保全，卻對38元「番茄汁鯖魚罐頭」情有獨鍾，第一次偷走後，隔5天竟又回到同一家即期良品店再偷同款罐頭，害店家損失76元。店家報警追查逮人，新竹地院依2個竊盜罪判罰共3000元，得易服勞役3天。
判決書指出，李女去年11月3日下午3時22分許，到新竹市一間即期良品店鋪，趁四下無人注意時，徒手從貨架拿走1個番茄汁鯖魚罐頭，價值38元，未結帳便騎機車離開。
沒想到相隔僅5天，李女同年11月8日下午4時28分又回到同一家店，這次鎖定的仍是同款番茄汁鯖魚罐頭，再度趁無人注意徒手拿走1罐，得手後騎車離去。
店家負責人發現商品遭竊後報警，新竹市警察局第三分局調閱監視器畫面，並從機車車牌等資料循線查出李女。李女在警詢、偵查及法院審理時均坦承犯行。
法院審酌，李女未循正當途徑取得所需物品，反而貪圖一己之私竊取店家財物，已侵害他人財產權益；另考量她犯後坦承、另有2名子女需要扶養，最終依竊盜罪2罪，各判罰金2000元，合併應執行罰金3000元，得易服勞役3天。
至於遭竊的2罐番茄汁鯖魚罐頭均未扣案，但李女事後已全額賠償店家。法院認為，2罐罐頭總價僅76元，價值低微，若再進行沒收或追徵助益有限，基於比例原則及訴訟經濟，不另宣告沒收或追徵。全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。