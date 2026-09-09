母亡僅8天她冒領125萬遺產 百萬拿去還債兄弟氣炸提告

新竹王女在母親過世後，趁保管存摺、印章之便，未經其他兄弟同意，3度冒用母親名義從郵局提領、匯出共125萬元，其中100萬元還匯入自己的「農會還款專戶」。新竹地院依行使偽造私文書罪判刑5月，另沒收犯罪所得106萬9000元。

判決書指出，王女母親於2023年11月29日死亡，遺產由王女與2名兄弟共同繼承，依法須經全體繼承人同意或完成相關繼承程序，才能提領、處分母親金融帳戶內款項。

王女因保管母親郵局帳戶存摺及印章，母親過世僅8天後，便於2023年12月7日前往新竹某郵局，在提款單上盜蓋母親印鑑章，提領10萬元；同月18日再以相同方式填寫跨行匯款申請書，匯出100萬元，12月28日又提領15萬元，前後3次共動用125萬元。

其中一名兄弟發現母親遺產稅已完成申報，自己卻遲遲未分得遺產，追查後才發現帳戶款項已遭提領，因而報警提告。王女在警詢及偵查時均坦承犯行。

王女主張，前後提領的25萬元，是用來支付母親喪葬費；另100萬元則是償還她先前代墊照顧母親的支出。法院查出，母親實際喪葬費為18萬1300元，有相關收據可證，因此這部分不列入犯罪所得，25萬元扣除後剩餘6萬9000元仍須沒收。

至於100萬元，法院發現匯款單上註記用途為「某農會還款專戶」，與王女所稱代墊母親照顧費用明顯不符，因此認定100萬元仍屬犯罪所得，合計106萬9000元應予沒收，若無法沒收則追徵價額。

法官審酌，王女明知母親已死亡，仍未經全體繼承人同意，冒用母親名義偽造提款文件，侵害其他繼承人權益，也影響金融管理、遺產繼承及稅捐課徵正確性；考量她坦承犯行，但未與兄弟等人達成調解，依行使偽造私文書罪判刑5月，得易科罰金15萬。