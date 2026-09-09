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開車撞斑馬線行人罰1萬8 他懷疑碰瓷…法官查證確實有撞人、有受傷判罰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

高男開車撞傷走在斑馬線的周姓女子，收到1萬8千元罰單。高男訴請撤銷，指周女外觀無受傷，且就醫後持續提高他要支付的價碼，強烈懷疑「碰瓷」。法官指出，事證顯示周女遭撞受傷屬實，高自稱遭A住遮擋視線，更凸顯有疏忽無從解免責任，駁回告訴。

判決指出，高男去年8月19日晚上8時左右，駕駛自用小客車從愛二路左轉仁三路時，被警方舉發行經斑馬線，不暫停讓行人先行通過，肇事致人受傷違規，公路局台北市區監理所認定警方舉發無誤，裁處高男罰鍰1萬8000元、吊扣汽車駕照12個月，並應參加道路交通安全講習。

高男提起行政訴訟指出，開車左轉彎時疑遭A柱遮蔽視線，無法看見周姓女子，雙方都受到驚嚇，才會發生糾紛。當下他為求自保報警，員警到場後有確認周女外觀無任何受傷，但仍吵鬧要到醫院驗傷，最終雙方和解，他同意支付2000元給周女至醫院檢查，以求圓滿解決。

高男說，豈料事後周女又持續要求他必須另支付8000元才能結束，過幾天又提高到1萬元，他強烈懷疑周女是「碰瓷」行為。這起事故僅能證明他未禮讓行人違規，並無明確證據證明周女被撞受傷，聲明原處分撤銷。

高等行政法院地方行政訴訟法官審理後指出，依道路交通事故現場圖顯示，高男開車左轉時，和行走斑馬線的周女發生碰撞。周女當天接受警詢時稱，過馬路前沒有看到車，到一半突然遭撞跌倒。高男下車後說，在跟朋友講話沒有看到她，當時是她要求對方報案。

法官認為，周女已明確表示遭撞受傷，且立即就醫，經醫師診斷有「左側肩膀挫傷、左側手部挫傷、胸部挫傷」。依相關事證可知，周女遭車碰撞後確有受傷，高男主張不能證明周女受傷，懷疑她碰瓷云云，無法採信。

法官指出，高男開車行經無號誌管制路口斑馬線，依道路交通安全規則應暫停禮讓行人優先通行，高男無不能注意情事，在路口逕自左轉，撞擊走在斑馬線的周女並導致受傷有過失。高男自稱遭車輛A住遮擋視線，未能及時發現，更凸顯他有疏忽懈怠，無從解免處罰，駁回告訴。全案可上訴。

高男開車撞傷走在斑馬線的周女，被罰1萬8千元。高男訴請撤銷，指他強烈懷疑周女「碰瓷」。法官指出，事證顯示周女遭撞受傷屬實，高有疏忽，無從解免處罰，駁回告訴。圖／翻攝自GoogleMap
高男開車撞傷走在斑馬線的周女，被罰1萬8千元。高男訴請撤銷，指他強烈懷疑周女「碰瓷」。法官指出，事證顯示周女遭撞受傷屬實，高有疏忽，無從解免處罰，駁回告訴。圖／翻攝自GoogleMap

斑馬線 行人 撞人 法官

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