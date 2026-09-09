躺地睡覺被抓包！台中社區經理嗆主委「讓他死」 無罪逆轉判3月

台中市葛姓代理社區經理3年前被住戶發現，躺在辦公室地上睡覺，王姓主委開會討論與葛口角，葛摔東西後，王要求葛離席，葛在管理室向保全嗆聲，揚言主委只要離開社區，「我就要讓他死」，保全轉述後，主委因葛男熟知其作息，憂心自己與家人安全，提告恐嚇，葛男否認犯行，辯稱沒有錄音。一審認定，葛是向保全說，判無罪，二審認定，保全有通報安全威脅的職責，葛有恐嚇意思，逆轉改判3月，可易科。

判決指出，王姓主委因住戶反映聽見打呼聲、打開經理辦公室發現葛男躺地睡覺，向物業公司反映，2023年11月19日晚間召開緊急會議。葛男認為遭主委針對，當晚11時許與主委起口角，不滿摔東西，被要求離席，他到管理室拿私人物品時，向林姓夜班保全撂下狠話「只要離開社區，我就要讓他死」，隨後出去抽菸。

主委稍後進入管理室詢問狀況，保全基於安全考量轉述，主委認為，葛男知道他的上班作息，自己與家人又住在社區，聽後害怕提告，台中地檢署依恐嚇危害安全罪起訴。

台中地院認為，葛男未直接向主委恐嚇，也未要求保全轉告，保全自行傳話並非葛男能控制；氣憤下脫口而出，難認有通知惡害的犯意，判無罪。

檢方不服無罪判決上訴，主張應認定葛男構成恐嚇，指出他有前科，刑罰反應力薄弱，請求依累犯規定加重。

台中高分院近日審結，認定保全有通報安全威脅的職責，葛男身為經理可預見狠話會傳給主委，無需明示轉告；保全立即轉述且到庭受詰問，證詞可信。

二審另考量，葛男因職務嫌隙出言威脅，欠缺尊重他人生命、身體安全的觀念及素行不良，加上葛男否認犯行、態度不佳，依累犯加重，改判3月徒刑，易科罰金每日1000元。