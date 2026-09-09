快訊

越級打怪贊助道奇 日管材公司押注大谷翔平獲神級回報

2026蘋果發表會明天凌晨登場！iPhone 18 Pro、iPhone Duo 5大重點一次看

MLB／李灝宇重回先發3支0錯失建功機會 老虎1分差不敵雙城

聽新聞
0:00 / 0:00

今年第一起！秀林鄉長卸任選議員…丈夫接棒選鄉長 雙雙涉賄遭聲押

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰及丈夫胡智民分別參選下屆縣議員及鄉長，檢調偵辦兩人涉嫌以現金、禮品、免費餐會等方式賄選，昨天搜索秀林鄉公所及8處地點，帶回王、胡等人，漏夜偵訊後，依涉及選罷法投票行賄等罪嫌重大，聲請羈押。王玫瑰昨天深夜被移送到地檢署時，僅表示尊重司法。

王玫瑰年底兩屆任滿將卸任，交棒給丈夫胡智民選鄉長，她則改選縣議員。花蓮檢調接獲檢舉，懷疑秀林鄉公所將部分地方回饋金以公益為名，撥給慈善單位小太陽基金會，再由基金會徐姓負責人把錢用在讓胡智民辦餐敘，涉嫌以免費餐會宴客，及現金、禮品買票行賄。

檢察官江昂軒昨指揮花蓮縣調查站、東機站、花蓮縣刑大及各警分局、移民署花蓮縣專勤隊等單位，持搜索票到秀林鄉公所及王玫瑰住處等8個地點搜索，帶回王玫瑰、胡智民、小太陽基金會徐姓負責人、鄉公所人員及20多位鄉民。

徐姓負責人及王玫瑰、胡智民昨晚10時後陸續被移送到花蓮地檢署複訊。檢察官訊問後，認為3人均涉犯選罷法法第99條第1項之投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭逮捕並向花蓮地院聲請羈押禁見，其餘被告均請回。

小太陽基金會徐姓負責人（左）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。記者王燕華／攝影
小太陽基金會徐姓負責人（左）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。記者王燕華／攝影

花蓮秀林鄉長、下屆縣議員參選人王玫瑰（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉長、下屆縣議員參選人王玫瑰（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。記者王燕華／攝影

花蓮秀林鄉長參選人胡智民（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉長參選人胡智民（中）涉賄，昨晚被移送到花蓮地檢署複訊。記者王燕華／攝影

議員 鄉長 聲押 選罷法 賄選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

王玫瑰轉戰花蓮議員、夫接棒選秀林鄉長 同涉賄選

今年首宗…她卸任鄉長選議員、丈夫接棒選鄉長 雙雙捲涉賄疑雲

新北檢查察賄選第一槍 新莊區里長候選人禮盒賄選30萬交保

賓士男2度輾壓護理師致死 檢方今依殺人罪聲請羈押禁見

相關新聞

今年第一起！秀林鄉長卸任選議員…丈夫接棒選鄉長 雙雙涉賄遭聲押

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰及丈夫胡智民分別參選下屆縣議員及鄉長，檢調偵辦兩人涉嫌以現金、禮品、免費餐會等方式賄選，昨天搜索秀林鄉公所及8處地點，帶回王、胡等人，漏夜偵訊後，依涉及選罷法投票行賄等罪嫌重大，聲請羈押。王玫瑰昨天深夜被移送到地檢署時，僅表示尊重司法。

好吃到偷2次？新竹保全偷番茄汁鯖魚罐頭省76元挨罰3千

新竹李女任職保全，卻對38元「番茄汁鯖魚罐頭」情有獨鍾，第一次偷走後，隔5天竟又回到同一家即期良品店再偷同款罐頭，害店家損失76元。店家報警追查逮人，新竹地院依2個竊盜罪判罰共3000元，得易服勞役3天。

越南峴港包機斷鏈 旅行社未依約提供機位判賠171萬

捷利旅行社與喬安旅行社前年聯合向環宇國際旅行社包租越竹航空「高雄來回峴港」航線機位，不料環宇卻發生無法依約提供機位的違約狀況，導致兩家旅行社面臨旅客退費賠償及重複購票的資金損失，捷利與喬安提告要求環宇依合約賠償每位14000元違約金，法官認定環宇確實違約跳票多達491個機位，但考量違約金過高予以折半酌減，判決環宇應分別給付捷利與喬安各171萬8500元。

為竹科教育需求放手讓女兒給繼父收養 法官認符合最佳利益准了

新竹陳男與黃女再婚後，想正式收養黃女10歲女兒，雖訪視單位認為女童生父仍具照顧能力，「沒有出養必要性」，法官考量女童已與陳男共同生活約2年、建立親子依附，且本人明確願意被收養，生父也因竹科教育需求同意，認定符合最佳利益，裁准認可收養。

母亡僅8天她冒領125萬遺產 百萬拿去還債兄弟氣炸提告

新竹王女在母親過世後，趁保管存摺、印章之便，未經其他兄弟同意，3度冒用母親名義從郵局提領、匯出共125萬元，其中100萬元還匯入自己的「農會還款專戶」。新竹地院依行使偽造私文書罪判刑5月，另沒收犯罪所得106萬9000元。

開車撞斑馬線行人罰1萬8 他懷疑碰瓷…法官查證確實有撞人、有受傷判罰

高男開車撞傷走在斑馬線的周姓女子，收到1萬8千元罰單。高男訴請撤銷，指周女外觀無受傷，且就醫後持續提高他要支付的價碼，強烈懷疑「碰瓷」。法官指出，事證顯示周女遭撞受傷屬實，高自稱遭A住遮擋視線，更凸顯有疏忽無從解免責任，駁回告訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。