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宜蘭驚傳恐嚇退選！宮廟主委涉嫌脅迫3人強拆看板遭拘提 10萬元交保

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭基層選舉競爭激烈，爆發恐嚇對手退出選戰。宜蘭市某宮廟蔡姓主委涉嫌在上周登記前，以恐嚇、脅迫等手段，強逼另外3名參選人拆除看板退選，不得辦理登記參選；地檢署接獲報案，今天由警方持搜索票拘提蔡男到案，訊問後晚間諭令10萬元交保

檢警調查，涉案蔡男憑藉在地勢力，為護航特定人選順利當選，在登記日前走訪壯圍鄉林姓鄉代參選人，以及新社村莊姓、功勞村藍姓村長參選人住處，口出惡言聲稱對方分食票源，當面要脅放棄參選並立即下架競選看板，意圖排除競爭對手。

宜蘭地檢署接獲檢舉訊息後極為重視，即刻派員深入研析，並由掃黑暨重大案件執行小組檢察官黃明正統籌指揮宜蘭縣刑警大隊與礁溪分局組成專案小組，經過連日蒐證，今天向法院聲請搜索票，展開搜捕行動，將蔡男拘提到案說明。

檢方複訊，認為蔡男涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第98條第1項第1款，動用脅迫手段妨害他人競選或逼迫退選，情節重大。考量案件偵查需要，檢方訊後諭知蔡男以10萬元交保候傳，同時嚴格限制其與被害人及相關證人進行任何形式的接觸。

宜蘭爆發首件恐嚇退選案，某宮廟主委涉嫌脅迫3人強拆看板，今天遭到檢警拘提，晚間訊後以10萬元交保。聯合報系資料照
宜蘭爆發首件恐嚇退選案，某宮廟主委涉嫌脅迫3人強拆看板，今天遭到檢警拘提，晚間訊後以10萬元交保。聯合報系資料照

宜蘭 宮廟 交保

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