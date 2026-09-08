嘉義上兵臀部遭球棒毆打後不治 涉案男子坦承犯行遭羈押

嘉義侯姓志願役上兵遭球棒毆打後不治，嘉義地院今晚裁定動手的侯姓男子羈押禁見。地院表示，侯男坦承犯行，相關卷證足認涉犯傷害致死罪嫌重大，且有勾串共犯可能，因此有羈押必要。

嘉義地院表示，被告侯男9月5日晚間在嘉義縣住處持球棒毆打被害人，造成被害人臀部瘀青，被害人送醫後，因急性肝腎衰竭死亡，並疑似有橫紋肌溶解情形。嘉義地檢署依傷害致死罪嫌向法院聲請羈押。

法院訊問時，侯男坦承犯行，另有檢方聲押書所附監視器錄影畫面、被害人傷勢照片及醫院診斷證明書等證據佐證，法院認為侯男涉犯傷害致死罪犯罪嫌疑重大。

法院審酌，侯男犯罪動機仍有疑點，包括是否受他人指示等情節尚待調查；傷害致死罪又屬5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認為侯男可能勾串共犯，因此有羈押原因及必要。

嘉義地院裁定侯男自今天起羈押2個月，並禁止接見、通信及授受物件。