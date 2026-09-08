快訊

中火拆煤數量引爭議！盧秀燕批中央不守信 台電堅持：留6煤備用

無人機侵入清泉崗空域！8架經國號戰機被迫轉降 2民航機受影響

中職／悍將中止2連敗！近身球掀大場面 吉力吉撈推戴培峰遭驅逐出場

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義上兵臀部遭球棒毆打後不治 涉案男子坦承犯行遭羈押

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義侯姓志願役上兵遭球棒毆打後不治，嘉義地院今晚裁定動手的侯姓男子羈押禁見。地院表示，侯男坦承犯行，相關卷證足認涉犯傷害致死罪嫌重大，且有勾串共犯可能，因此有羈押必要。

嘉義地院表示，被告侯男9月5日晚間在嘉義縣住處持球棒毆打被害人，造成被害人臀部瘀青，被害人送醫後，因急性肝腎衰竭死亡，並疑似有橫紋肌溶解情形。嘉義地檢署依傷害致死罪嫌向法院聲請羈押。

法院訊問時，侯男坦承犯行，另有檢方聲押書所附監視器錄影畫面、被害人傷勢照片及醫院診斷證明書等證據佐證，法院認為侯男涉犯傷害致死罪犯罪嫌疑重大。

法院審酌，侯男犯罪動機仍有疑點，包括是否受他人指示等情節尚待調查；傷害致死罪又屬5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認為侯男可能勾串共犯，因此有羈押原因及必要。

嘉義地院裁定侯男自今天起羈押2個月，並禁止接見、通信及授受物件。

嘉義上兵遭球棒毆打不治，法院認傷害致死嫌疑重大裁定羈押。聯合報系資料照
嘉義上兵遭球棒毆打不治，法院認傷害致死嫌疑重大裁定羈押。聯合報系資料照

志願役 嘉義

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義志願役士兵因債務被「棒打臀部十餘下」不治 鄰居遭聲押

嘉義空軍上兵侯男命案偵破 赴六腳談債務遭球棒攻擊、2嫌送辦

嘉義志願役士兵因債務疑遭鄰居教訓身亡 9日解剖釐清死因

賓士男2度輾壓護理師致死 檢方今依殺人罪聲請羈押禁見

相關新聞

嘉義上兵臀部遭球棒毆打後不治 涉案男子坦承犯行遭羈押

嘉義侯姓志願役上兵遭球棒毆打後不治，嘉義地院今晚裁定動手的侯姓男子羈押禁見。地院表示，侯男坦承犯行，相關卷證足認涉犯傷害致死罪嫌重大，且有勾串共犯可能，因此有羈押必要。

嘉義志願役士兵遭球棒毆打不治 涉案鄰居兄弟送辦、哥哥遭聲押

嘉義縣侯姓志願役士兵遭人持球棒毆打後不治，警方依傷害致死罪嫌將涉案鄰居侯姓兄弟移送法辦，嘉義地檢署今天複訊後，聲押禁見動手的哥哥，弟弟則飭回。

賓士男2度輾壓護理師致死 檢方今依殺人罪聲請羈押禁見

台中市林姓男子今天凌晨1時許，駕駛賓士車行經西區時，撞死步行的陳姓女護理師，林男在今天下午被依殺人罪，移送台中地檢署，檢察官訊問後，認定林男涉犯殺人罪，有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押禁見，尚未裁定。

顏慧欣霸凌案…楊珍妮出庭懲戒法院審判 前經濟部長也來了

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮涉及霸凌副總談判代表顏慧欣案，監察院彈劾楊珍妮、移送懲戒法院審理。法院今開庭，楊珍妮出庭否認霸凌「希望法官能讓真相被看見，法官要求楊女、監察院2個月內提出「行政監督」與「霸凌」界線應畫在何處資料，諭知候核辦。

不到5分鐘被逮！醫生被通知急返院 酒駕遭判3月獲緩刑2年

知名泌尿科蘇姓主治醫師今年6月在北市松山區某餐酒館飲酒，稱因臨時接獲醫院通知有急事，酒後開奧迪愛車要回醫院，途中行經中山警方路檢點遭攔查，酒測值高達每公升0.55毫克被逮。台北地方法院審結，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判3月徒刑，得易科罰金；考量他無前科且坦承犯行，給緩刑2年，須向公庫支付9萬元。

號稱1年新酒可變20年老酒 優酒機投資非法吸金3887萬4人起訴

聯科技實際負責人莊立平等人涉嫌舉辦品酒會、投資說明會誆騙投資人購買優酒機，主打「新酒變老酒」，1年的酒產生20年的口感，非法吸金達3887萬元。台北地檢署今偵結，依違反銀行法起訴莊等4人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。