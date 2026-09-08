嘉義志願役士兵遭球棒毆打不治 涉案鄰居兄弟送辦、哥哥遭聲押

嘉義縣侯姓志願役士兵遭人持球棒毆打後不治，警方依傷害致死罪嫌將涉案鄰居侯姓兄弟移送法辦，嘉義地檢署今天複訊後，聲押禁見動手的哥哥，弟弟則飭回。

檢警調查，24歲死者在外積欠多筆債務，部分債務先前已由住在台中的伯父協助處理。伯父後來聽聞死者疑似又有新的債務問題，因此請託住在死者家附近的侯姓兄弟協助了解債務細節。

死者日前休假返家，侯姓兄弟5日晚間與死者相約在六腳鄉一處民宅談債務問題。檢警調查，40歲侯男疑因不滿死者又有新的債務，涉嫌持球棒朝其臀部毆打十餘下，想藉此教訓、讓死者有所警惕，36歲弟弟當時則在一旁觀看。

檢警表示，事後3人還一起吃東西、飲酒。死者6日晚間身體出現嚴重不適，緊急送醫急救，仍於7日宣告不治。

警方獲報後派員採證，並掌握侯姓兄弟涉案，7日下午將2人帶回偵訊，今天依傷害致死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義地檢署表示，檢察官今天下午複訊後，認40歲侯男涉嫌動手毆打，且有勾串證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見；36歲侯男因當時在旁觀看，複訊後飭回。

檢警昨天會同法醫相驗，死者傷勢主要集中臀部，形成大面積瘀青，其他部位未發現明顯外傷。檢方預計明天解剖遺體，進一步釐清死者確切死因，以及遭毆打所受傷勢與死亡間的因果關係。

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