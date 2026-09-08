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賓士男2度輾壓護理師致死 檢方今依殺人罪聲請羈押禁見

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子今天凌晨1時許，駕駛賓士車行經西區時，撞死步行的陳姓女護理師，林男在今天下午被依殺人罪，移送台中地檢署，檢察官訊問後，認定林男涉犯殺人罪，有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押禁見，尚未裁定。

台中地檢署表示，此案由檢察官偵訊後，認林姓男子涉犯殺人罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據或勾串證人，以及反覆實行同一犯罪之虞，已向法院聲請羈押並禁止通信接見。

中檢指出，今日上午接獲第一警分局通報，林姓被告涉嫌於同日凌晨1時10分，在台中市中區柳川東路某便利商店前，駕車撞擊正在步行穿越道路的陳姓被害人，並予以輾壓；嗣後駕車迴轉折返，再次輾壓被害人後駛離現場，造成被害人當場死亡。

中檢表示，獲報後，旋即指派檢察官洪渝婷指揮第一分局，進行現場蒐證及證據保全，並在今日下午2點，前往台中市生命禮儀管理處崇德殯儀館進行相驗及製作家屬筆錄。

財團法人犯罪被害人保護協會台灣台中分會也同步啟動關懷機制，在被害人家屬受訊問時陪同在場，提供必要的支持與協助。

中檢強調，對於任何暴力犯罪行為，均秉持從嚴、從重、從速原則依法究辦，以維護社會秩序及人民生命安全。

嘉義市林姓男子今天凌晨駕駛賓士車，在台中市西區撞死陳姓女護理師，檢方依殺人罪，向法院聲請羈押禁見。聯合報系資料照
嘉義市林姓男子今天凌晨駕駛賓士車，在台中市西區撞死陳姓女護理師，檢方依殺人罪，向法院聲請羈押禁見。聯合報系資料照

賓士 護理師 殺人 台中市

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