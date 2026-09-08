顏慧欣霸凌案…楊珍妮出庭懲戒法院審判 前經濟部長也來了

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮涉及霸凌副總談判代表顏慧欣案，監察院彈劾楊珍妮、移送懲戒法院審理。法院今開庭，楊珍妮出庭否認霸凌「希望法官能讓真相被看見，法官要求楊女、監察院2個月內提出「行政監督」與「霸凌」界線應畫在何處資料，諭知候核辦。

特別的是，法院開庭時，前經濟部長鄧振中現身法庭關心審案進度，鄧過去是經貿談判高手，全程專注聆聽兩方主張。

楊珍妮表示，行政院指她有6項霸凌行為，案子移送法院後，她才知道監察院認定的有哪些？才知道關係人說了什麼事？楊女說，概括而論，都是無中生有的事，且有些人對於談判辦公室如何運作根本不了解。

楊珍妮說，監察院引用行政院的調查決定書，她並不知道發生哪些事「很多都是斷章取義，不是事實」。

楊珍妮表示，有關她2014年到2019年在國貿局的事，有些被認定霸凌的語句，不是她平時會使用的，律師已寫了幾分狀子給法官，希望能在法院把事實說明清楚、可釐清真相，她一定據實回答；楊女還說，有錯願意接受處罰，但如果她沒說、沒做的，不能因為媒體的傳言或網路的聲量就讓她遭到汙衊「希望真相被看見」。

楊女的律師表示，監察院提出的違失事證，或包括不存在的事，或以去脈絡化陳述，部分調查只有一、兩句話，具體事實不詳，或者只有與全貌不符的片斷事情，相關證據也無法證明移送事實，且調查後的事證並不構成違法要件，請法官予楊女不受懲戒處分。

監察院代表提出的訴訟資料包含彈劾案作成後監委的「核閱意見」，法官認為，第六屆監委屆滿，第七屆委員未產生，詢問文書的法律依據，監察院代表解釋說，內部為此已有因應討論，法官則要求應注意相關法制問題。

顏慧欣今年3月因病過世，傳生前遭楊珍妮職場霸凌，行政院6月26日公布外部委員調查結果，認定楊珍妮構成職場霸凌，總統府予以免職。

監察院調查，楊珍妮弱化顏慧欣副總談判代表角色，有意排除顏慧欣等團隊成員進入台美關稅談判現場，且楊珍妮也對部分人員高壓威嚇，涉職場霸凌，彈劾審查會以13比○全票通過彈劾，將楊女移送懲戒法院審理。

楊珍妮遭彈劾後發聲明說，她投身國家涉外經貿及談判數十年，始終以全力爭取國家最大利益為己任，由衷感謝同仁長期肩負繁重的涉外談判重任，若因嚴格管理而導致同仁感受到不適，深感遺憾。

楊珍妮昨天到懲戒法院出庭。記者曾原信／攝影