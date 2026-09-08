不到5分鐘被逮！醫生被通知急返院 酒駕遭判3月獲緩刑2年

林口長庚知名泌尿科蘇姓主治醫師今年6月在北市松山區某餐酒館飲酒，稱因臨時接獲醫院通知有急事，酒後開奧迪愛車要回醫院，途中行經中山警方路檢點遭攔查，酒測值高達每公升0.55毫克被逮。台北地方法院審結，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判3月徒刑，得易科罰金；考量他無前科且坦承犯行，給緩刑2年，須向公庫支付9萬元。

判決指出，蘇男6月4日跟朋友在餐酒館聚餐，稱期間因接獲醫院急事通知，要返回林口長庚醫院，竟不顧自身飲酒情況，在凌晨2時許酒駕上路，行經市民大道二段與長安東路一段路口的警方臨檢點，吹酒精檢知器時被發現有酒精反應，經酒測酒精濃度達每公升0.55毫克。台北地檢署偵結，向法院聲請簡易判決處刑。

台北地院審理，蘇男對酒駕坦承不諱，法官指責政府不斷宣導酒後不能開車，被告身為醫師，仍無視禁令開車上路，罔顧公眾交通安全，考量他酒後開車不到5分鐘就被逮，未肇事造成他人傷亡或財產損失，且他過去無前科，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判3月徒刑，得易科罰金，給予緩刑2年，須向公庫支付9萬元。

長庚發聲明指出，蘇姓醫師發生酒後駕車情事，長庚正查證中；酒駕行為除違反法律，亦違反長庚規定，如查證屬實，長庚將送「醫師人事評議委員會」審議懲處。長庚將再加強宣導防制酒駕之法治宣導。

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