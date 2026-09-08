號稱1年新酒可變20年老酒 優酒機投資非法吸金3887萬4人起訴

聯科技實際負責人莊立平等人涉嫌舉辦品酒會、投資說明會誆騙投資人購買優酒機，主打「新酒變老酒」，1年的酒產生20年的口感，非法吸金達3887萬元。台北地檢署今偵結，依違反銀行法起訴莊等4人。

起訴指出，莊立平為龍聯與舜間公司實際負責人，與秘書韓娟、總經理林澤鴻及總監張俊茂等人，明知非銀行不得收受存款，涉嫌自2020年4月研擬優酒機的買賣合約、租用合約，陸續在公司辦公室舉辦品酒會、投資說明會，展示每台要價10萬元的優酒機，向投資人佯稱，可以優化酒質、讓酒質更加純淨，1年的酒倒入可產生20年的口感，「新酒變老酒」。

檢方查出，蔣等人誆稱，投資人向龍聯購入優酒機後，轉租給舜間公司，由舜間公司出租給北市30幾家酒店與餐廳，北京、上海、深圳都有幾台，保證每月每台獲利4000至5000元租金，2年期滿後可領回投資金或機台，2020年6月至2021年5月間吸金達3887萬元。

蔣等人根本沒有生產合約上數量的優酒機，而以「後金支付前金」發給投資人當作租金報酬，直到2021年5月間發不出報酬，則稱「因疫情停業」，高層主管不出面，投資人才發現上當受騙。

檢方認定，蔣、韓、張、林等4人涉加重詐欺取財及違反銀⾏法非法收受存款罪，依法起訴。

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