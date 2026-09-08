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新北檢查察賄選第一槍 新莊區里長候選人禮盒賄選30萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

地方選舉將至，新北地檢署日前馬不停蹄四處宣導反賄選，但仍有候選人心存僥倖。檢警日前接獲情資，指稱新北市新莊區某葉姓里長候選人，涉嫌以裝有醬油、牙膏等生活用品的禮盒賄選，檢察官郭恩佳旋即指揮檢察事務官與警方昨拂曉出擊，搜索、約談該里長候選人、樁腳及相關證人共15人到案，複訊後將葉女聲押禁見，法院則裁定以30萬元交保並限制住居。

據了解，涉案的葉姓候選人以無黨籍初次參選，欲挑戰陳姓現任里長。線報指出，葉女涉嫌為尋求選民支持，以內含醬油、口罩、保鮮膜及牙膏等物品的禮盒作為對價，向具有選舉權的某社區大樓管委會委員行求賄賂。

檢警獲報後，檢察官郭恩佳立刻指揮新北檢重案支援中心檢事官及新北市新莊警分局組成專案小組，昨天前往葉女及其樁腳等人住處，並通知相關人等共15 人到案說明。

檢方複訊後，認為葉女與其2位樁腳，涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人，期約、交付賄賂，而約其投票權為一定之行使罪嫌，犯罪嫌疑重大，且葉女疑有湮滅、偽造證據情事及勾串共犯、證人之虞，對葉女聲押禁見，後獲法院裁定以30萬元交保並限制住居。其餘2名樁腳則由檢察官諭知各以50萬、30萬元交保，其餘12名證人請回。

新北市新莊區某葉姓里長候選人，涉嫌以醬油、牙膏禮盒賄選，遭新北檢搜索、約談，獲法院裁定以30萬元交保。聯合報系資料照
新北市新莊區某葉姓里長候選人，涉嫌以醬油、牙膏禮盒賄選，遭新北檢搜索、約談，獲法院裁定以30萬元交保。聯合報系資料照

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