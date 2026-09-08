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今年首宗…她卸任鄉長選議員、丈夫接棒選鄉長 雙雙捲涉賄疑雲

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉長夫婦王玫瑰、胡智民下屆分別參選縣議員及鄉長，因涉賄今天雙雙遭檢調帶回。王玫瑰兩任屆滿要將鄉長一職交棒給丈夫，遇到縣議員程美蓮出馬挑戰，鄉長一役原本勢均力敵，選前3個月夫妻倆捲入涉賄疑雲，地方分析恐讓選情出現變化。

國民黨籍的胡智民是警察退休，從未參政過，因妻子將卸任鄉長才出馬接棒，獲得藍營提名，打著「延續建設，守護秀林」要承接妻子的政治資產，在鄉內許多活動場合，都可看見夫妻兩人同台並肩的身影，互相拉抬聲勢。

程美蓮曾任一屆鄉民代表，4年前轉戰縣議員，囊括3成8選票擊敗時任的田韻馨及連一龍當選。程美蓮原本也是國民黨籍，議長選舉時跑票支持張峻遭到開除黨籍，這次以無黨身分參選鄉長。

地方人士分析，鄉長選戰看似胡、程之爭，其實是王程美蓮與王玫瑰對決，王玫瑰8年鄉長任內，遇到疫情、0403蘇花公路中斷等挑戰，她相當用心，也多次辦理普發現金努力提振鄉內經濟，鄉民對她的評價不差，雖有現任優勢，但是轉換跑道選議員，讓丈夫來選鄉長，難免給人「整碗捧去」的負面觀感。

程美蓮具有泛藍背景，在縣議會問政認真，也很重視選民服務，尤其重視長者與孩童，經常用議員建議款支持部落文健站所需資源或學校修繕，在基層也有很好的口碑。

下屆秀林鄉長選舉，胡智民和程美蓮捉對廝殺，各擅勝場，一般認為沒有哪一方明顯領先，在雙方膠著下，檢調出手查賄，尤其王玫瑰也是縣議員參選人，夫妻兩人選情恐怕都會受到影響。

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰（右）下屆轉戰縣議員，其夫胡智民接棒選鄉長，兩人涉及<a href='/search/tagging/2/賄選' rel='賄選' data-rel='/2/103698' class='tag'><strong>賄選</strong></a>，今天遭檢調帶回。圖／民眾提供
花蓮縣秀林鄉長王玫瑰（右）下屆轉戰縣議員，其夫胡智民接棒選鄉長，兩人涉及賄選，今天遭檢調帶回。圖／民眾提供

賄選 議員 鄉長

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