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兩男滯欠罰鍰逾8萬、5萬均拒不繳納 台南分署扣押存款、查封土地

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

57歲胡姓男子有交通違規罰單153筆加上其他行政罰鍰共161筆，金額總計8萬8381元，35歲黃姓男子則有行政罰鍰19筆，金額總計5萬7026元，兩人均逾期拒不繳納遭移送行政執行署台南分署；執行人員強制執行，扣押存款或查封土地，兩人分別由親屬或本人到場全數清償。

台南分署表示，胡姓男子未依規定繳納通行費、不依限期參加定期檢驗、超速、闖紅燈遭裁處計153筆交通違規罰單，金額合計5萬6800元，胡又滯欠114、115年度使用牌照稅及其違章罰鍰、公路法罰鍰等，累計共移送161筆，金額為8萬8381元；執行人員今年7月售案，發現胡名下有存款及土地。

執行人員先核發執行命令扣押胡的存款，但未扣得任何款項，再函請地政事務所將胡名下位於台南市六甲區一筆持分土地辦理查封登記，胡接獲查封通知後，由親屬代為到場繳清欠款。

分署表示，黃姓男子則是未依規定繳納通行費與停車費、不遵守道路交通標線之指示、滯欠114年度使用牌照稅與公路使用養護安全管理費、113年度高速公路通行費、違反強制汽車責任保險法罰鍰及違反毒品危害防制條例罰鍰等，累計移送19筆，金額總計為5萬7026元。

執行人員去年11月間收案後，發現黃的名下有存款可供執行，先核發執行命令扣押黃的存款，未扣得任何款項；執行人員又發現黃有薪資可供執行，再函請第三人扣押黃的薪資債權，黃接獲扣薪命令後，到場繳清全部欠款。

台南分署指出，為還給用路人行的安全，強力執行欠繳交通罰單與通行費，將依法務部行政執行署規劃「交通專案」，加強執行與車輛相關之使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰；請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。

黃姓男子未依規定繳納通行費與停車費、滯欠使用牌照稅與公路使用養護安全管理費、高速公路通行費等，累計金額總計為5萬7026元。圖／台南分署提供
黃姓男子未依規定繳納通行費與停車費、滯欠使用牌照稅與公路使用養護安全管理費、高速公路通行費等，累計金額總計為5萬7026元。圖／台南分署提供

胡姓男子有交通違規罰單153筆加上其他行政罰鍰共161筆，金額總計8萬8381元，均逾期拒不繳納。圖／台南分署提供
胡姓男子有交通違規罰單153筆加上其他行政罰鍰共161筆，金額總計8萬8381元，均逾期拒不繳納。圖／台南分署提供

台南 闖紅燈 交通違規

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