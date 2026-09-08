知名人士合資公司翻臉興訟 李昌萬被起訴涉侵占公款…發聲明表清白

基隆市在地知名人士項彥豪和李昌萬，原本合資經營船舶管理顧問公司，後因財務問題形同陌路。檢方偵辦近2年，起訴李昌萬涉嫌侵占公款約840萬元。李昌萬今天說，公司資金往來都有其背景和原因，他並無侵占意圖，他相信司法，後續會向法院提出完整事證及說明，釐清事實。

項彥豪也在臉書貼文表示，檢方已起訴李昌萬涉嫌業務侵占罪，全案進入法院審理程序，依無罪推定原則，最終是否構成犯罪，以法院確定判決為準。他公開李被起訴資訊，不是要進行網路公審，而是希望避免資訊落差，造成更多人或企業蒙受財產損失，後續他會尊重並配合法院審理。

檢方起訴指出，李昌萬、項彥豪男和林姓男子合資成立萬濠船舶管理顧問公司，李擔任副總經理，項為負責人。合資公司在2022年4月1日解散時，因仍與一家航運公司有業務費用糾紛，經台灣高等法院調解成立，航運公司同意給付並匯出175萬元費用。項、李討論後，決定將其中133萬8519元，先行償還項對公司的債權，餘款未明確運用方式，交由李負責處理。

檢方指控李昌萬2023年1月31日指示不知情的公司杜姓會計，提領和解金加上公司帳戶餘額共178萬8519元後，把其中45萬元存入李的個人帳戶，其餘金額存入項的個人帳戶，清償公司對項的債務。項詢問李45萬元去向時，李佯稱支付公司積欠廠商債務，涉嫌侵占。

萬濠公司改組後，項彥豪另設萬豪船舶管理顧問公司，仍由李昌萬擔任副總經理。COVID-19疫情後，政府推行中小企業低利率貸款政策，李向公司提議辦理融資貸款，一方面可增加萬公司信用，並助與他有交情的銀行承辦人增加。項同意後，公司向銀行貸款800萬元，2023年10月24日匯進帳戶。

檢方指控李昌萬未得公司同意借用，指示不知情的杜姓公司會計，將扣除支付貸款相關費用後的795萬6515元，轉至李昌萬個人名下帳戶，侵占公司款項用來購買房地產。

李昌萬說，800萬元核貸下來後，因為公司現金還有約4000萬元，項說目前用不到這800萬元，問他要不要先拿去？由他付利息。當時兩人關係很好，他說好，並有LINE對話記錄佐證。

李昌萬表示，他認為公私要分清楚，應該要寫借貸合約，因為當時又開始做離岸風電工程，他帶著船隊去台南將軍港，合同他已簽名蓋章，歐姓見證人也蓋好章，但還缺公司核章。後來他有聯絡簽合約的事，項妻在LINE對話中說，合約鎖在保險箱中，沒想到項彥豪後來改口，說沒有合約。

項彥豪說，全案已進入法院審理程序，他不對結果預作判斷。但基於保護公司、合作夥伴及社會大眾之權益，特別提醒各界，李昌萬目前未獲他本人或本公司授權，任何人若遇到有人以與他和公司，過去或現在關係作為信用依據，要求金錢往來，請務必直接向公司查證，以免蒙受財產損失。

檢方起訴李昌萬涉嫌業務侵占公司款項約840萬元，李今發聲明指出，公司資金往來都有其背景和原因，他無侵占意圖，後續會向法院提出完整說明。圖／李昌萬提供