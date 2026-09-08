民進黨前中執委郭再欽涉與台鹽綠能下包商向銀行超貸 南檢詐欺罪起訴

民進黨前中執委郭再欽當負責人的明祥馨公司收受爐碴後，違法填埋到農地或工業用地共68萬多公噸，一審判刑8年6月；郭又出售土地給台鹽綠能下包商蔡清旭，蔡不實登記交易價1億8848萬及1億2487萬餘元，藉此向銀行貸款1億1千萬、8275萬元，南檢再將郭等人依詐欺等罪嫌提起公訴。

判決指出，郭再欽見爐碴有厚利可圖，決定投入，2010年明祥馨新增廢棄物清除業，卻因品質不佳或銷售不出去，索性收購農地或購入、租用工業用地，將爐碴回填68萬多公噸；台南地院今年6月一審將郭涉犯廢棄物清理法共7罪，判刑8年6月，另涉逃漏稅等罪判刑2年2月，得易科罰金。郭又被控擔任議長選舉總操盤手，今年8月無罪定讞。

台南地檢署日前起訴指出，郭再欽與陳姓友人及明祥馨魏姓員工出資購入台南市學甲區興業段共8筆土地，實際出資比例分別為45%、45%、10%，其中7筆地號土地登記為郭、陳共同所有、1筆登記為郭所有；宸峰工程科技股份有限公司實際負責人蔡清旭2020年3月跟郭等人接洽，想要買下8筆土地。

眾人磋商後議定成交價為每坪4萬2000元，總價為1億4393萬3916元，蔡為增加銀行中期擔保放款金額，夥同蔡姓配偶 、郭等人於2020年4月30日由蔡妻以宸峰公司負責人名義，與郭、陳共同簽訂總價款1億8848萬4890元不動產買賣合約書（每坪5萬5000元），再交由不知情的王姓地政士辦理。

王上網至內政部地政司不動產成交案件實際資訊申報登錄系統登載不實交易總價，蔡清旭再以買賣合約書及郭、陳簽訂的不動產買賣價金信託契約等資料，向合作金庫商業銀行申辦「購置廠地貸款」；不過合庫佳里分行評估後，判定契約上所登載買賣價金過高，認定土地總價應為1億4727萬5000元（每坪4萬3000元）。

合庫據此核准貸款成數74.7%即1億1000萬元授信額度並撥款，蔡等人雖然還製造有買賣價金達1億8848萬4890元的金流進出，仍未能詐得更多款項；蔡之後又與郭再欽商量，要以公司名義購買明祥鑫學甲區興業段9筆土地及土地上建號建物（合計土地面積1871.9124坪、合計建物面積151.253坪）。

蔡與郭、魏等人磋商後，議定成交價為每坪5萬元，總價為1億元，2021年4月27日由蔡妻與郭簽訂總價款1億2487萬77300元不動產買賣合約書（每坪6萬5012元），再向台灣銀行申辦貸款並出具授信申請書；台銀核准貸款成數66.3%即8275萬元授信額度並撥款，以此超貸詐取財物得手約275萬元。

檢察官王宇承將郭再欽等人依偽造文書、詐欺未遂、既遂等罪嫌提起公訴，郭承認客觀事實但否認詐欺，全案8月31日移審台南地院；檢方偵辦時，對郭實施科技監控，法院本月3日裁定，郭有固定住所，撤銷科技監控，但有逃亡之虞，裁定自9月3日起限制出境、出海8個月。南檢今指出，待收到裁定書後再研議是否抗告。