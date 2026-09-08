中古車商倒閉用車抵債背鍋86萬各式稅費、罰款　孝子助父辦分期

新北市一名陳姓中古車商因經營不善、投資失利而倒閉，因負債數百萬元名下車輛都在債權人拿走抵債，卻未即時辦理過戶，因此後續車輛各式稅費和交通罰單全部都算在陳男身上，因此積欠1200餘筆共86萬元的各式罰單、ETC、停車費等無力處理。全案經移送行政執行署新北分署執行，陳男兒子鑑於父親生日在即，將帶其出國遊玩，於是出面作保並辦理分期繳款，讓父親能散散心。

新北分署表示，陳男除滯納12筆健保費，各債權人自陳男處取走的車輛，更積欠使用牌照稅及罰鍰共31筆；公路養管費及罰鍰共32筆；ETC通行費366筆，未繳ETC罰鍰466筆；停車費107筆，未繳停車費罰鍰120筆；使用註銷牌照、未參加定期檢驗、未投保強制險及環保、交通罰鍰各1筆；另外還有66筆交通違規罰鍰。總計1200餘筆，合計約86萬元。

今年1月間，新北分署欲執行陳男的薪資債權，但其任職公司及陳男均未回應，於是上月囑託宜蘭分署查封、拍賣陳男名下位於宜蘭縣員山鄉的持分土地，並限制其出境、出海。日前陳男由其子陪同前往新北分署說明，表示自己育有1子，但已離婚，現任職汽車修理工，租屋在外，收入尚可，因9月中旬生日即將到來，兒子規劃帶他出國旅遊慶生，卻發現遭限制出境、出海，於是由兒子作保，並辦理每期5萬元的分期繳納獲新北分署同意。