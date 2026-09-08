國民黨高雄市前議長曾麗燕詐助理費重判12年 7助理法庭扯謊涉偽證起訴

國民黨籍高雄市前議長曾麗燕涉嫌詐領助理費，被重判12年，褫奪公權6年，案件正上訴至最高法院審理中，但案件於高雄地院審理期間，法官發現曾的助理集體做偽證，簽分移請雄檢偵辦，高雄地檢署偵結，今依偽證及使公務員登載不實等罪，對7名助理提起公訴。

曾麗燕從2010年起當選市議員起，即指示當時助理曹雪禎、胞妹曹雪鴻收取公費助理存摺、印鑑、帳戶密碼保管，以每人每月4萬元向議會申請公費助理補助。助理薪水入帳後，曹雪禎、曾麗鴻再從助理帳戶領出薪資，改以「現金」發給助理，每名助理實際僅領2萬5000元至3萬元。

另外，曾麗燕、曾麗鴻等人在曹雪禎離職後，繼續提報曹女及其他3名未實際任職的「人頭」為公費助理，從2020年起至前年3月止，10年共詐領1330萬元，詐得款項用來繳納黨費、信用卡費及社團會費。

高雄高分院審理後，曾麗燕合併判刑12年，褫奪公權6年，曾麗鴻合併從重改判4年4月，褫奪公權3年，曹雪禎不得易科罰金部分也從重改判2年9月，褫奪公權2年，案件正由最高法院審理中。至於涉嫌詐領的助理，有10人於高雄地院審理時認罪，法院採簡易程序審理，10人均獲緩刑。

當時高雄地院審理期間，法官曾傳李姓、周姓等7名助理作證，7人在庭上具結證詞，後來卻被法官發現為協助曾麗燕脫罪，周男等人在庭上編造「薪水是曾麗燕或其他幹部親手給現金」等謊言，隨即簽分請雄檢偵辦。

檢方調查後，發現多人明明並非曾麗燕提報公費助理，卻證稱薪水是曾麗燕親給現金，還自稱是服務處主任、特助等職位，薪水由曾給付，或是編造薪水是領取自民間公司，非公費助理等謊言。

檢方偵結，李男等7人在法庭上具結偽證，其中李姓男子還充當人頭助理，犯罪事實明確，今偵結對吳男等6人依偽證罪嫌起訴，李男則依偽造公文書罪提起公訴。