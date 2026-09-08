花蓮秀林鄉長夫妻參選縣議員、鄉長涉現金、餐會買票　檢調搜索帶回

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰兩屆任滿，其夫胡智民接棒參選鄉長，今天傳出王玫瑰涉嫌挪用地方回饋金，供胡智民辦餐敘涉及賄選。檢調今天上午搜索，王、胡等人都被帶回偵辦。

年底選舉，王玫瑰轉戰參選縣議員，胡智民則參選秀林鄉長。據了解，秀林鄉因有礦區，每年收取不少水泥廠地方回饋金，檢調懷疑秀林鄉公所將部分回饋金以公益為名，撥給慈善單位小太陽基金會，再由基金會徐姓負責人把錢用在讓胡智民辦餐敘。

據了解，花蓮地檢署今早指揮刑大、調查局東機站和花蓮縣調查站、移民署花蓮專勤隊等單位，兵分多路到秀林鄉公所等、小太陽基金會等8個點搜索，帶回王玫瑰、胡智民、公所張姓祕書、小太陽徐姓負責人等人偵訊，搜索行動到中午還在持續中。全案朝向餐會宴客、現金及禮品等涉賄行為偵辦。