假互助真吸金！金安保網路平台吸金7593萬 負責人執行長各判5年餘

金安保網路平台藉推出「安心33互助保障」、「益壽年年專案」等方案假互助真吸金，非法經營保險業務吸金7593萬餘元。新北地方法院依違反銀行法、保險法非法經營保險業務罪及商業會計法等罪，各判處負責人張仕霖5年10月、執行長丁慶安5年8月徒刑，金安保公司罰金5000萬元。可上訴。

判決指出，金安保張、丁等人自2020年10月30日起。對外銷售「安心33專案」、「益壽年年專案」，鎖定被保險公司拒保的特殊族群，標榜「免體檢、免疾病告知、老弱殘疾皆可保」，民眾加入會員後，每月需繳互助費3600元及每年1200元年費，若日後會員或受益人身故，將給付互助金或慰問金，期滿還可解約退款，前後吸引469位民眾加入，吸金7593萬餘元。

此外，金安保雖在公司每月安定基金表及收支財務報表上，記載將會員所繳互助費及年費提撥15%作為安定基金，實際上帳戶資金卻不知去向，張男則指示公司員工製作不實的安定基金表與財務報表，供不知情會計師製作不實的試算表、損益表、資產負債表加以掩飾。

經查，金安保設置「業務」、「主任」、「經理」及「總監」4種階級，依會員所繳互助費按比例抽成，將所繳納的方案款項變現挪為己用。去年10月間檢警搜索後，張、丁等人仍未罷手，反而號召總監級業務員們成立「履約後援會」、「同舟共濟互助會」，要求業務員與會員簽立「續繳承諾書」，繼續收取270萬元用於後續理賠及解約。