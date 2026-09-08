台東女受刑人服安眠藥熟睡 遭同房女犯「性侵」 檢方起訴

台東監獄黃姓女受刑人涉嫌趁同房女受刑人小雅（化名）服用安眠藥、肌肉鬆弛劑後熟睡之際，伸手侵犯對方，即使小雅出手推拒、用腳阻擋，仍未停止。地檢署調查後認定涉犯強制性交罪，日前依法提起公訴。

檢方調查指出，黃女與小雅原本都是台東監獄受刑人，去年8月間被分到同一間舍房。8月17日晚間8時許，黃女發現小雅已服藥入睡、意識不清，疑認有機可趁，趁機對小雅伸手侵犯。

小雅發現後感到不舒服，曾試著抬手、移動身體將黃女推開，甚至用雙腳阻擋，表明自己不願意，但黃女仍持續侵犯，最後涉以手指侵入小雅下體。

檢方表示，小雅本身有睡眠障礙，平時服用安眠藥及肌肉鬆弛劑，案發當天也有服藥。案發後4天，小雅前往台東馬偕紀念醫院驗傷，向醫師表示會陰部疼痛、刺癢，左胸也有抓痕及發紅情形。

除小雅的指述外，檢方也調查黃女在警詢及偵查中供稱，曾撫摸小雅胸部，並以手指侵入小雅下體；此外，檢方也調查監獄服藥紀錄、醫院資料、現場圖及監視器畫面等證據，認定犯罪嫌疑重大。

檢方認為，黃女一開始是趁小雅睡著、意識不清時下手，後來小雅已明顯推拒、阻擋，黃女仍不顧其意願持續侵犯，已涉及刑法第221條第1項強制性交罪，因此偵查終結後提起公訴，後續將由法院審理。

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