收購蝦皮帳號、港籍手機農場水房 調查局查境外不法資金628億元
調查局防堵境外不法資金非法入台介入選舉，日前掃蕩全台地下通匯業者、詐團及博弈水房業者，今公布54件「打擊不法金流專案」成果，其中包含香港籍犯嫌以香港門號在台洗錢宛如「手機農場」，又有陸資收購400多個蝦皮帳號洗錢逾40億等案，共羈押25人，地下匯兌、洗錢、逃漏稅洗錢等不法金流共計628億餘元。
調查局掃蕩全台地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團、虛設行號洗錢集團、收購蝦皮帳號集團等，全力清查地下通匯及洗錢管道的收款人，及不法資金背後的最終受益人。調查局科長黃文陽直指，打擊不法金流專案是資金介選案件的前置專案，勢必在選舉前阻隔不法金流，防堵不法金流的多樣犯罪網絡形成的國安風險。
「手機農場」案件中，香港籍宋姓主嫌涉從2024年至2026年間在台中七期的商辦大樓成立洗錢水房，以多達249支手機綁定香港金融帳戶作為人頭帳號，系統性管理OTP簡訊驗證碼，宛如「手機農場」。此水房多層轉匯隱匿資金，經手的洗錢金額共計港幣42.2億元，約折合新台幣168.9億元。調查局中部地區機動工作站共查獲涉案成員30人，主嫌宋男等3名港籍被告羈押獲准。
調查局查出，大陸資金透過地下管道進入台灣，又以人頭公司假交易洗錢。調查局彰化站偵辦收購蝦皮帳戶洗錢案中，大陸公司利用黃姓女子、韓姓男子在台設立公司，並於社群主打創造「被動收入」，以2500元至3000元「月租」蝦皮帳號，招攬台灣民眾虛設帳號且實名認證綁定金融帳戶。
彰化站清查，該集團從2023年6月起至少收購400多個蝦皮帳號，供大陸公司販售劣質藍牙耳機、穿雲箭等仿冒品；帳號人頭依中轉公司指示定期上繳貨款，貨款再經人頭帳戶轉帳到境外帳戶，相關往來金流逾40億元。
調查局統計，專案期間共計動員全台24個外勤處站查緝54案，執行搜索202處所，約談559人，經法官裁定收押25人，交保70人，查獲地下通匯金額計新台幣111億8629萬元，水房洗錢金額計423億6560萬元，非法收集各類帳號洗錢金額計42億4180萬元，逃漏稅洗錢金額計50億6332萬元，合計查獲不法犯罪金流累計628億6971萬元。
專案實際查扣犯罪所得總計約17億6318萬元，包含查扣現金1億1531萬元，扣押非法銀行帳戶521個，查扣銀行資金5億9089萬元，泰達幣（USDT）2184顆，賓士、保時捷、BMW等名車12輛（市值約2300萬元），Hermes、Chanel等高價精品包95個（市值約910萬元），名錶10支（市值約1000萬元）查扣不動產房屋35間（市值約10億1487萬元）。
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