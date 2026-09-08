快訊

護女心切爆罵醫護 李柏毅7度鞠躬哽咽致歉：絕無關說特權

台積電收高10元、擋不住台股收盤下跌220點 穎崴漲停站穩第三高價股

川普曬超大美國地圖！一口氣劃入32個國家地區 加拿大、墨西哥入列

聽新聞
0:00 / 0:00

收購蝦皮帳號、港籍手機農場水房 調查局查境外不法資金628億元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

調查局防堵境外不法資金非法入台介入選舉，日前掃蕩全台地下通匯業者、詐團及博弈水房業者，今公布54件「打擊不法金流專案」成果，其中包含香港籍犯嫌以香港門號在台洗錢宛如「手機農場」，又有陸資收購400多個蝦皮帳號洗錢逾40億等案，共羈押25人，地下匯兌、洗錢、逃漏稅洗錢等不法金流共計628億餘元。

調查局掃蕩全台地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團、虛設行號洗錢集團、收購蝦皮帳號集團等，全力清查地下通匯及洗錢管道的收款人，及不法資金背後的最終受益人。調查局科長黃文陽直指，打擊不法金流專案是資金介選案件的前置專案，勢必在選舉前阻隔不法金流，防堵不法金流的多樣犯罪網絡形成的國安風險。

「手機農場」案件中，香港籍宋姓主嫌涉從2024年至2026年間在台中七期的商辦大樓成立洗錢水房，以多達249支手機綁定香港金融帳戶作為人頭帳號，系統性管理OTP簡訊驗證碼，宛如「手機農場」。此水房多層轉匯隱匿資金，經手的洗錢金額共計港幣42.2億元，約折合新台幣168.9億元。調查局中部地區機動工作站共查獲涉案成員30人，主嫌宋男等3名港籍被告羈押獲准。

調查局查出，大陸資金透過地下管道進入台灣，又以人頭公司假交易洗錢。調查局彰化站偵辦收購蝦皮帳戶洗錢案中，大陸公司利用黃姓女子、韓姓男子在台設立公司，並於社群主打創造「被動收入」，以2500元至3000元「月租」蝦皮帳號，招攬台灣民眾虛設帳號且實名認證綁定金融帳戶。

彰化站清查，該集團從2023年6月起至少收購400多個蝦皮帳號，供大陸公司販售劣質藍牙耳機、穿雲箭等仿冒品；帳號人頭依中轉公司指示定期上繳貨款，貨款再經人頭帳戶轉帳到境外帳戶，相關往來金流逾40億元。

調查局統計，專案期間共計動員全台24個外勤處站查緝54案，執行搜索202處所，約談559人，經法官裁定收押25人，交保70人，查獲地下通匯金額計新台幣111億8629萬元，水房洗錢金額計423億6560萬元，非法收集各類帳號洗錢金額計42億4180萬元，逃漏稅洗錢金額計50億6332萬元，合計查獲不法犯罪金流累計628億6971萬元。

專案實際查扣犯罪所得總計約17億6318萬元，包含查扣現金1億1531萬元，扣押非法銀行帳戶521個，查扣銀行資金5億9089萬元，泰達幣（USDT）2184顆，賓士、保時捷、BMW等名車12輛（市值約2300萬元），Hermes、Chanel等高價精品包95個（市值約910萬元），名錶10支（市值約1000萬元）查扣不動產房屋35間（市值約10億1487萬元）。

調查局新北市調查處破獲陸籍配偶與台籍丈夫涉嫌以「古幣」地下通匯洗錢，不法金額約1.7億元。記者黃義書／攝影
調查局新北市調查處破獲陸籍配偶與台籍丈夫涉嫌以「古幣」地下通匯洗錢，不法金額約1.7億元。記者黃義書／攝影

調查局防堵境外不法資金非法入台介入選舉，日前掃蕩全台地下通匯業者、詐團及博弈水房業者，公布54件「打擊不法金流專案」成果，查扣市值約1000萬元名表。圖／調查局提供
調查局防堵境外不法資金非法入台介入選舉，日前掃蕩全台地下通匯業者、詐團及博弈水房業者，公布54件「打擊不法金流專案」成果，查扣市值約1000萬元名表。圖／調查局提供

調查局航基站搜索四海幫堂口，破獲人頭公司假交易洗錢，不法金額高達約新台幣84億元，專案人員查扣眾多精品包。記者黃義書／攝影
調查局航基站搜索四海幫堂口，破獲人頭公司假交易洗錢，不法金額高達約新台幣84億元，專案人員查扣眾多精品包。記者黃義書／攝影

調查局中部地區機動工作站破獲港籍人士以多達249支手機綁定香港金融帳戶在台洗錢，水房宛如「手機農場」。記者黃義書／攝影
調查局中部地區機動工作站破獲港籍人士以多達249支手機綁定香港金融帳戶在台洗錢，水房宛如「手機農場」。記者黃義書／攝影

調查局中部地區機動工作站破獲港籍人士以多達249支手機綁定香港金融帳戶在台洗錢，水房宛如「手機農場」。記者黃義書／攝影
調查局中部地區機動工作站破獲港籍人士以多達249支手機綁定香港金融帳戶在台洗錢，水房宛如「手機農場」。記者黃義書／攝影

蝦皮 調查局 手機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／調查局打擊不法金流 查扣17.6億元、破獲手機牆水房

假買黃金真洗錢！銀樓每筆抽10％ 幫派水房跨境洗詐款9人落網

竹聯幫眾柬國設詐機房「專騙台人」 分組訓練面交車手…起疑就淘汰

影／租車行業者供車給詐團騙124人逾5200萬 還提供假合約誤導南警偵辦

相關新聞

7月才同框鞠躬致歉癌油風暴 泰山告中聯等4油商求償10億

中聯油脂公司油品遭驗出致癌物「苯駢芘」超標，風波持續延燒。泰山公司今（8）日委由行銷副總鈕安澤協同律師赴台北地院遞狀，正式對中聯、福壽、福懋及南僑等4家公司提起民事訴訟，針對產品回收、庫存銷毀、消費者賠償、商譽損失等求償10億元，希望透過司法釐清供應鏈通報責任。

高雄31歲單親媽餓死4月大么女 喊入獄無法陪長女遭法官打臉重判13年半

高雄31歲陳姓女子未婚生有2名女兒，前年5月生下么女後失業，經濟狀況不佳卻仍跑出去玩樂，將4個月大的么女獨留家中8天餓死，女嬰解剖發現腹部全空，肝醣消耗殆盡慘死，一審橋頭地院依殺人罪重判13年6月，陳女上訴，稱自己若入獄無法陪伴長女成長，但高雄高分院不認同她說法，維持原判。可上訴。

國民黨高雄市前議長曾麗燕詐助理費重判12年 7助理法庭扯謊涉偽證起訴

國民黨籍高雄市前議長曾麗燕涉嫌詐領助理費，被重判12年，褫奪公權6年，案件正上訴至最高法院審理中，但案件於高雄地院審理期間，法官發現曾的助理集體做偽證，簽分移請雄檢偵辦，高雄地檢署偵結，今依偽證及使公務員登載不實等罪，對7名助理提起公訴。

花蓮秀林鄉長夫妻參選縣議員、鄉長涉現金、餐會買票　檢調搜索帶回

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰兩屆任滿，其夫胡智民接棒參選鄉長，今天傳出王玫瑰涉嫌挪用地方回饋金，供胡智民辦餐敘涉及賄選。檢調今天上午搜索，王、胡等人都被帶回偵辦。

假互助真吸金！金安保網路平台吸金7593萬 負責人執行長各判5年餘

金安保網路平台藉推出「安心33互助保障」、「益壽年年專案」等方案假互助真吸金，非法經營保險業務吸金7593萬餘元。新北地方法院依違反銀行法、保險法非法經營保險業務罪及商業會計法等罪，各判處負責人張仕霖5年10月、執行長丁慶安5年8月徒刑，金安保公司罰金5000萬元。可上訴。

張俊傑失聯！法官命具保人本周四前「帶人到案」 否則沒收1000萬

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」即高金素梅的助理張俊傑偵查中羈押禁見，移審獲裁定1000萬元交保施以電子手鐶科控，張6日凌晨疑破壞設備棄保潛逃。法官昨火速對張發布通緝，今緊急發函張的劉姓具保人必須在本周四前，將張俊傑帶到法院，期限一過，即沒入千萬保證金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。