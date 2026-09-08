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罰鍰積1373件新竹男保單遭扣 怕解約急求月繳1萬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市一名趙姓男子因長期忽視國道通行費等小額罰鍰，積欠高達1373件、形成龐大欠款，經監理機關移送行政執行署新竹分署強制執行。新竹分署查出其名下擁有新光人壽保險保單，於去年核發扣押命令促其面對；趙男憂心保單遭強制解約，最終主動聯繫並獲准自今年10月起月繳1萬元，展現分期清償誠意。

新竹分署指出，趙男積欠繳監理機關罰鍰案件1373件，經調查其財產資料，發現他的名下有新光人壽保險保單，因此於2023年期間發函扣押保單權利，促使趙男正視欠繳罰鍰問題。

新竹分署說，趙男於2023年12月間傳真陳情，表示因生意失利、欠下債務，致名下無財產可供清償。經了解其經濟困境，仍依法辦理執行，並持續與趙男溝通。眼看保單恐遭解約，趙男於2024年9月間致電新竹分署，表示希望辦理分期繳納。

經協調，趙男自2024年10月起，每月繳納1萬元，持續履行分期清償義務。截至目前，尚有837件罰鍰未繳清，顯示其已透過分期方式逐步清償所欠款項。

新竹分署表示，該案所欠案件多為國道通行費收費未繳所衍生的交通違規案件，單筆罰鍰多為300元。看似金額不高，若長期忽視、累積成多，仍可能形成龐大欠款，甚至面臨財產查封、扣押等強制執行措施。

新竹分署提醒，民眾如有交通違規罰鍰或其他公法上金錢給付義務未繳，應於期限內繳納，切勿因單筆金額不高而心存僥倖。若確有經濟困難，應主動與移送機關或行政執行分署聯繫，說明實際財務狀況，尋求適當的繳納方式，避免欠款持續累積，影響自身財產權益。

新竹分署提醒，民眾如有交通違規罰鍰或其他公法上金錢給付義務未繳，應於期限內繳納，切勿因單筆金額不高而心存僥倖。圖／新竹分署提供
新竹分署提醒，民眾如有交通違規罰鍰或其他公法上金錢給付義務未繳，應於期限內繳納，切勿因單筆金額不高而心存僥倖。圖／新竹分署提供

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