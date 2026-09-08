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影／調查局打擊不法金流 查扣17.6億元、破獲手機牆水房

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

法務部調查局今天上午舉辦「115年打擊不法金流專案」成果記者會，現場展示查扣的水房工作手機、境外SIM卡、點鈔機、人頭帳戶存摺、人頭公司登記資料，以及名牌包、現金、金飾、古幣等犯罪所得，另以照片展示查扣的豪華名車。調查局表示，截至目前共執行54案、搜索202處、約談559人，查獲犯罪不法金流達628億6000多萬元，實際查扣不法所得約17億6318萬元。

調查局經濟犯罪防制處科長黃文陽表示，為維護國家安全、防止境外勢力及不法資金介入年底九合一選舉，調查局啟動「115年公職人員選舉打擊不法金流專案」，並配合台灣高等檢察署專案同步偵辦。黃文陽指出，這次專案策略是「以金流為前導、以阻斷為核心」，全面防堵不法資金，目標就是讓境外不法資金「進不來、留不動、用不到」。專案鎖定全台地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團、虛設行號洗錢集團，以及收購蝦皮帳號集團等，清查地下通匯及洗錢管道的收款人與不法資金最終流向，防止境外勢力透過地下金融管道將資金帶進台灣，介入選舉及從事不法活動。

黃文陽表示，截至目前查扣實際不法所得約17億6318萬元，包括現金1億1531萬元、銀行帳戶資金5億9000多萬元、泰達幣2184顆，以及不動產35間，另有多輛名車、名牌包、名錶及金飾等。其中，中部地區調查站以照片展示查扣的12輛豪華名車，包括市價約1200萬元的藍寶堅尼Urus、約650萬元的賓士AMG GT 43，以及保時捷等，顯示犯罪集團以不法所得購置高價資產。

中區機動站科技偵查組則展示瓦解洗錢「水房」的犯罪工具，包括統一管理金融帳戶OTP認證手機的「手機牆」，也就是將大量手機集中放置在同一機櫃中，方便管理及操作帳戶，另查扣電腦主機、筆電等設備。此案共逮捕涉嫌成員30人，並在機場將準備離境的主嫌逮捕到案。

黃文陽另指出，這次也查獲香港人士來台設立「水房」，在境外收購大量帳戶及香港門號，再交由台灣水房人員使用，協助境外詐欺集團進行洗錢，將不法資金轉匯至台灣運用。此外，調查局也查獲收購蝦皮帳號集團。黃文陽說，蝦皮在台灣經營需要實名制，中資業者透過台灣地區人員收購已完成實名制的蝦皮帳號，在台從事營業活動，相關資金則可透過地下匯兌轉換為貨款匯回中國大陸，也可能將資金留在台灣轉為國內資金，從事其他不法活動。

新北市調查處現場也展示查扣的「74年紀念古幣」，市價約4萬7000元，與現金、金飾及名牌精品等查扣物品一同成為此次專案成果展示的特殊物件。

法務部調查局上午在調查局舉辦「115年打擊不法金流專案」成果記者會。中區機動站科技偵查組展示所瓦解的「洗錢水房」，查扣統一管理金融帳戶認證（OTP)用的手機牆（手機農場），此裝置將手機放在同一機櫃中方便管理進行洗錢，及電腦主機、筆電等相關設備。記者黃義書／攝影
法務部調查局上午在調查局舉辦「115年打擊不法金流專案」成果記者會。中區機動站科技偵查組展示所瓦解的「洗錢水房」，查扣統一管理金融帳戶認證（OTP)用的手機牆（手機農場），此裝置將手機放在同一機櫃中方便管理進行洗錢，及電腦主機、筆電等相關設備。記者黃義書／攝影

法務部調查局上午在調查局舉辦「115年打擊不法金流專案」成果記者會。中區機動站科技偵查組展示所瓦解的「洗錢水房」，查扣統一管理金融帳戶認證（OTP)用的手機牆（手機農場）。記者黃義書／攝影
法務部調查局上午在調查局舉辦「115年打擊不法金流專案」成果記者會。中區機動站科技偵查組展示所瓦解的「洗錢水房」，查扣統一管理金融帳戶認證（OTP)用的手機牆（手機農場）。記者黃義書／攝影

法務部調查局上午在調查局舉辦「115年打擊不法金流專案」成果記者會。現場展示新北市調查處所查74年紀念古幣約4萬七千元。記者黃義書／攝影
法務部調查局上午在調查局舉辦「115年打擊不法金流專案」成果記者會。現場展示新北市調查處所查74年紀念古幣約4萬七千元。記者黃義書／攝影

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