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羽球天后戴資穎跨界擔任反賄選代言人 自曝戴爸與多名檢察官是球友

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

因應年底選舉，橋頭地檢署串連高雄、屏東、澎湖等「南部4檢」，邀請世界羽球球后「小戴」戴資穎跨界擔任反賄選代言人，今天首度公開小戴與法務部長鄭銘謙、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥合作拍攝的宣導影片，並正式啟用「橋頭地檢署反賄選專區」LINE官方帳號，主打「一鍵檢舉」與科技反賄，展現維護公平選舉的堅定決心。

「羽球場上向來講求公平競爭，就如同選舉一樣」戴資穎談及此次受邀擔任反賄選代言人的契機，透露自己除了是高雄在地人之外，因父親戴楠凱與地檢署長官是多年球友，早已結下深厚情緣。

她提到，4年前就曾拍攝反賄選廣告，退役後更深刻體會到公平競爭就是運動家精神的核心，「選舉跟比賽一樣，都必須公平，任何微小的不公都會傷害民主信任」，因此今年決定擴大合作，並公開站出來宣導，攜手南部4地檢共同為乾淨選風發聲。

橋頭地檢署檢察長郭景東表示，這次特別結合高、屏、澎地檢署組成區域聯防防線，除了借重小戴無敵的人氣與正向影響力，將運動場上殺球的凌厲勢頭轉化為打擊賄選的決心外，更首度推出LINE官方帳號檢舉管道。

民眾只需透過手機加入官方帳號，即可享有「一鍵檢舉」的即時便利性，甚至能直接透過LINE傳送蒐證影片與照片給專責人員，大幅提升舉報意願與科技查賄能量。

活動現場更出現溫馨有趣的互動，檢察長郭景東特別與小戴一同拿起手機，親自示範如何掃描QR Code體驗「一鍵檢舉」功能。

法務部長鄭銘謙也代表致贈小戴象徵打擊不法的反賄選球拍，隨後小戴化身體能教練」，現場帶領部長與檢警調首長進行獨門熱身操，為第一線查賄團隊注入如世界球后般的打擊動能。

橋頭地檢署呼籲，乾淨的選舉是民主深化與永續發展的根基，檢方對於檢舉人身份絕對依法嚴格保密，若民眾發現任何疑似賄選情事，除可撥打免付費檢舉專線 0800-024-099 外，亦可掃描加入「橋頭地檢署反賄選專區」LINE官方帳號即時舉報，共同守護公平、純淨的民主家園。

戴資穎帶領多名司法界長官，一同揮拍象徵打擊賄選。記者巫鴻瑋／攝影
戴資穎帶領多名司法界長官，一同揮拍象徵打擊賄選。記者巫鴻瑋／攝影

戴資穎帶領多名司法界長官，一同揮拍象徵打擊賄選。記者巫鴻瑋／攝影
戴資穎帶領多名司法界長官，一同揮拍象徵打擊賄選。記者巫鴻瑋／攝影

戴資穎（左2）公開擔任反賄選代言人，呼籲選舉要如同運動比賽「公平競爭」。記者巫鴻瑋／攝影
戴資穎（左2）公開擔任反賄選代言人，呼籲選舉要如同運動比賽「公平競爭」。記者巫鴻瑋／攝影

法務部長鄭銘謙（左）致贈戴資穎（右）象徵打擊不法的反賄選球拍。記者巫鴻瑋／攝影
法務部長鄭銘謙（左）致贈戴資穎（右）象徵打擊不法的反賄選球拍。記者巫鴻瑋／攝影

戴資穎 賄選 檢察官

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