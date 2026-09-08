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【重磅快評】法官率警扮捕快 司法奇觀會重演嗎？

聯合報／ 主筆室

台北地院審理立委高金素梅涉貪案，高金的助理張俊傑移審裁定千萬元交保、施以電子手鐶監控，未料前天深夜他在大安森林公園破壞手鐶後潛逃，法官立即率警衝現場逮人，但只發現被破壞丟棄的手鐶；被告破壞監控器材潛逃 非首例，但法官率警扮捕快逮人則是頭一遭，堪稱司法奇觀，但這一幕還會重演嗎？

張俊傑是本案唯一曾被羈押的被告，檢方曾聲請續押，理由是張15年來從海外匯回超過1.2億元，具有兩岸往來背景，經濟條件佳；但合議庭駁回，理由是犯罪所得已被扣押，且有千萬保金、限制出境與科技設備監控，這些防逃措施「已能相當程度掌握行蹤」。

不過，事實證明這些防逃措施未能阻止張俊傑棄保潛逃。六日深夜北院法警室接獲系統警示，張的電子手鐶電量異常偏低，經多次聯繫未果，承審法官獲報後立即拿著手提電腦連線科控平台、率法警與警方直奔大安森林公園搜索，最終只在草叢尋獲被砸爛的手鐶殘骸。

近來科技監控失靈，被告棄保潛逃事件層出不窮，比較有名的是中油前執行長徐漢、神鬼律師游光德及富商鍾文智潛逃等。徐漢用砂輪機剪斷電子腳鐐潛逃，橋頭地院接獲通報後，承審法官在辦公室簽發拘票與通緝令，並依法裁定沒收500萬元保證金，隨後交由橋頭地檢署指揮警方追緝，

神鬼律師游光德破壞電子手鐶，甚至找人替他戴手鐶製造假軌跡，本尊則早已偷渡出境，桃園地院一開始根本沒察覺，直到數日後才發現早已潛逃，法官依程序向桃園地檢署告發並發布通緝、沒收保金，全程由桃園地檢署指派專案小組抓人。

鍾文智更厲害，他利用法官錯估其財力，藉由加保2000萬元換取拆除電子手鐶，以致判刑確定、啟動防逃機制當天，檢警無從掌握其行蹤並順利潛逃。鍾文智潛逃之際，法官還在參加在員工旅遊，法院得知人跑了，內部亂成一團。

對照張俊傑的案例，法官據報後衝到第一線抓人，動機固然是出於保全審判權，但法官衝現場仍未免引來爭議。法官「御駕親征」模糊了裁判者與追訴者的界線，等同執行司法警察或檢察官的工作，外界恐難期待法官審判是否還能維持客觀中立的心證？

這個案例實已凸顯現行科技監控將法官變成「全天候值班典獄長」的爭議，過去被告跑了是檢警的事，現在科控平台的警報直接連線法官，無形中把法官綁成了全天候監控被告的典獄長，制度設計並不合理。  

此案透露另一訊息，法官正承受司法制度的巨大包袱，近年司法趨勢是減少羈押，最高法院與人權團體不斷強調「羈押是最後手段」，極力推動以科技防逃代替羈押的進步理念，導致法官在面對被告時容易產生一種「既然有科技監控那就放人，免得被批評侵害人權」的心理暗示。

當司法院大力推動以科技設備監控代替羈押，法院陷於「減少羈押」的KPI迷思之際，不妨也參考國外科技監控多用於輕罪、非暴力犯罪即將出獄者的提早釋放配套，居家監禁等作法，搭配與被告資力實質掛鉤的保證金，並連線警政系統，一旦感應器材遭破壞，直接向周邊巡邏警車發出定位派遣，別讓法官24小時待命、甚至半夜衝現場逮人了。 

立委高金素梅助理張俊傑涉詐領助理費等案裁定千萬元交保、施以電子手鐶監控，未料前天深夜他在大安森林公園破壞手鐶後潛逃，法官率警衝現場逮人撲空。聯合報系資料照片
立委高金素梅助理張俊傑涉詐領助理費等案裁定千萬元交保、施以電子手鐶監控，未料前天深夜他在大安森林公園破壞手鐶後潛逃，法官率警衝現場逮人撲空。聯合報系資料照片

司法 法官 高金素梅

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