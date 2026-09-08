7月才同框鞠躬致歉癌油風暴 泰山告中聯等4油商求償10億

中聯油脂公司油品遭驗出致癌物「苯駢芘」超標，風波持續延燒。泰山公司今（8）日委由行銷副總鈕安澤協同律師赴台北地院遞狀，正式對中聯、福壽、福懋及南僑等4家公司提起民事訴訟，針對產品回收、庫存銷毀、消費者賠償、商譽損失等求償10億元，希望透過司法釐清供應鏈通報責任。

全案源於今年6月底，中聯生產的沙拉油遭檢出含超標的第一級致癌物「苯駢芘」，相關油品經泰山、福壽及福懋等業者分裝或加工後流入市場。台中地檢署分案偵辦，查出中聯早在4月、5月間即知大豆原料及半成品異常，卻知情不報，問題油多達8478.88公噸。

檢方也認定，下游端包括泰山、福壽及福懋高層知曉原料異常後，仍未依規定主動停售通報，反而持續包裝並販售給餐飲業者、消費者，謀取不法暴利，全依違反食安法等罪起訴。

鈕安澤表示，泰山在案發初期無從完整掌握供應鏈各方的知情與處理過程，直到檢方偵結及起訴書揭露的資訊，回頭檢視南僑公開聲明、相關事證後，才發現各公司取得異常資訊的時間、掌握程度及後續處理存在明顯落差。

鈕安澤指出，泰山提告求償的兩大理由，主要是認為，南僑早在5月間就已3度驗出油品異常，泰山卻仍持有SGS商品合格報告，若當時資訊能即時揭露，風險控管就可提前啟動。

此外，中聯身為生產與管理端，以及福壽、福懋等相關公司，究竟於何時取得何種異常資訊、採取何種處理、是否及時傳遞風險？各自又應負何種損害責任？均應透過司法程序分別認定。

鈕安澤強調，泰山7月間曾與福壽、福懋共同站上證交所道歉，是因為公司身為中聯股東及董事，面對食安疑慮與社會不安，沒有理由等待責任釐清後，才面對消費者。然而，公司雖不迴避自身責任，但也不能讓其他環節應負的責任，全由泰山及股東承擔。