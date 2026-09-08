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高雄31歲單親媽餓死4月大么女 喊入獄無法陪長女遭法官打臉重判13年半

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄31歲陳姓女子未婚生有2名女兒，前年5月生下么女後失業，經濟狀況不佳卻仍跑出去玩樂，將4個月大的么女獨留家中8天餓死，女嬰解剖發現腹部全空，肝醣消耗殆盡慘死，一審橋頭地院依殺人罪重判13年6月，陳女上訴，稱自己若入獄無法陪伴長女成長，但高雄高分院不認同她說法，維持原判。可上訴。

檢警調查，陳女兩名女兒父親不同，娘家在大社區，母親也是單親，在自助餐店工作，屬於社區中經濟較為弱勢的家庭，生下么女後，陳女因失業被列為脆弱家庭，經社會局協助，在鄰近的教會安置點租屋生活。

前年9月15日晚間8時許，陳女將4個月大的么女獨留在家，她則騎機車外出，長達8天都未返家，直到同年月9月23日上午7時許才回到家中，么女因餓了8天，早已在房間喪命。

當天一早，陳女應將么女送托，她接到社會局來電詢問么女狀況，卻在電話中表明女兒已經死亡，社會局隨即通報救護車趕往安置租屋處，但女嬰已全身發黑、有異味，檢警相驗後，初判為營養不良等因素喪命。

據了解，陳女中秋節前夕帶著大女兒返家，卻將小女兒獨留家中，期間還出席家庭聚會，彷彿忘記女嬰仍等候母親回家，其他家人見女嬰沒有跟隨在陳女身旁，詢問後陳女僅稱在朋友家，沒多做回應。

檢方當時偵辦時，認為陳女身為生母，具有照顧女嬰的保證人地位，卻忽略女嬰需求，將她獨留在家中，明顯具有殺人故意，陳女也坦承將女嬰獨留家中，訊後依殺人罪聲押獲准，偵結後依成年人故意殺害兒童罪提起公訴，建請法院加重量刑。

橋頭地院審理時，法院裁定本案不走國民法官參審，合議庭認為，陳女身為人母，理應愛護與守護女兒成長，明知女兒僅出生4個多月毫無生存自理及自救能力，竟長達7日未給給予適當食物殺害女兒，重判13年6月。

陳女不服上訴，高雄高分院審理時，陳女打出悲情牌，稱她若入獄長達10年以上，將無法陪伴長女成長。

但合議庭認為，長女目前早已由陳女的兄長妥善照顧，陳女早已非主要照顧者，且以陳女狠心餓死次女的狀況來看，實難認定她能對長女成長帶來正面影響，駁回她上訴，維持原審刑度。可上訴。

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高雄高分院。聯合報系資料照
高雄高分院。聯合報系資料照

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